Más de 8.000 familias de la Comunitat solicitan la ayuda del Plan Veo para adquirir gafas y lentes de contacto

VALÈNCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa de ayudas a la infancia impulsado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) para la compra de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto ha recibido más de 75.000 solicitudes desde su puesta en marcha, el pasado 16 de diciembre.

De los expedientes recibidos, el CGCOO ya ha aprobado 68.800 y el resto están en fase de validación. Del total de solicitudes, 8.055 corresponden a familias de la Comunitat Valenciana --3.004 en la provincia de Alicante, 931 en la de Castellón y 4.120 en la de Valencia--.

Para facilitar el acceso a estas ayudas, 931 ópticas de la Comunitat Valenciana --359 en Alicante, 84 en Castellón y 488 en Valencia-- y 1.955 ópticos-optometristas se han adherido por el momento a esta iniciativa.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, el 56,1% de las solicitantes son niñas y el 43,9% niños. Los principales beneficiarios corresponden al grupo de edad entre 12 y 16 años (56,9 por ciento), seguidos por el grupo de 6 a 11 años (38,6 por ciento) y por menores de 5 años (4,5 por ciento).

El 87,05% de las ayudas son para gafas, mientras que el 15,17% son para lentes de contacto Por otro lado, los principales problemas de refracción detectados son el astigmatismo (42,9 por ciento), la miopía (31,1 por ciento) y la hipermetropía (24,6 por ciento).

El 74,4% de los solicitantes ha sido derivado por ópticos-optometristas, el 15,3% por departamentos de oftalmología del sistema sanitario público; y el 10,3%, por oftalmólogos privados.