Más de cien municipios costeros españoles se unen este verano a la campaña 'Aquí salvamos tortugas' del Oceanogràfic

Suelta al mar de una tortuga recuperada - OCEANOGRÀFIC

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Oceanogràfic ha presentado este martes a bordo de un catamarán de Mundo Marino la séptima edición de la campaña de sensibilización 'Aquí salvamos tortugas', una iniciativa que este verano contará con la participación de más de 100 municipios costeros de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Andalucía e Illes Balears.

Según ha informado el Oceanogràfic, la iniciativa se ha consolidado como "una de las mayores acciones de sensibilización ciudadana para la protección de las tortugas marinas en España" y tiene como objetivo "informar a residentes, turistas y visitantes sobre cómo actuar ante el avistamiento de una tortuga marina herida, en peligro o durante un episodio de nidificación".

Bajo el lema 'Aquí salvamos tortugas', la campaña llegará este año a la ciudadanía a través de 1.850 'mupis' y soportes informativos instalados en paseos marítimos, playas, espacios urbanos, oficinas de turismo, estaciones de Metrovalencia y Tram d'Alacant y otros puntos de "gran afluencia" de público.

El acto ha contado con la participación del vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; la presidenta y la vicepresidenta de la Fundación Oceanogràfic, Celia y Mercedes Calabuig; la directora del Oceanogràfic, Leocadia García-Bartual, representantes de los municipios participantes, hoteles, cofradías de pescadores y personal técnico de universidades, asociaciones y entidades implicadas en la conservación de tortugas marinas.

La campaña está impulsada por la Fundación Oceanogràfic con la colaboración de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Emergencias 112, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Universitat de València, Fundación Azul Marino, Acuario de Sevilla, Palma Aquarium, Ciutat de les Arts i les Ciències, Global Omnium y entidades comprometidas con la conservación de la biodiversidad marina.

"UNA LLAMADA QUE PUEDE SALVAR UNA VIDA"

La principal recomendación de la campaña es que, ante el hallazgo de una tortuga marina herida, desorientada o de una hembra intentando nidificar en la playa, es "fundamental llamar inmediatamente al 112 para activar los protocolos de actuación" y poder salvar una vida. La rápida intervención de los equipos especializados permite proteger tanto a los ejemplares como a los posibles nidos y coordinar la actuación de la Red de Varamientos.

La campaña cobra especial relevancia en un contexto en el que las tortugas marinas "son cada vez más frecuentes en las costas mediterráneas" y en el que los eventos de nidificación de tortuga boba (Caretta caretta) han aumentado "significativamente" durante los últimos años.

TORTUGA NÚMERO 1.000

Como cierre del acto, las autoridades y representantes de las entidades colaboradoras han participado en la suelta al mar de la tortuga marina número 1.000 recuperada en el ARCA del Mar del Oceanogràfic, a la que se le ha instalado un dispositivo satelital para poder conocer su trayectoria y ampliar el conocimiento sobre la biología de la especie.

En este sentido, el responsable de Conservación de la Fundación Oceanogràfic, José Luis Crespo, ha asegurado que alcanzar mil tortugas recuperadas "supone un hito que refleja muchos años de trabajo, investigación y divulgación". Según ha explicado, "la creciente implicación de la sociedad demuestra que los esfuerzos de sensibilización están dando resultados y que cada vez son más las personas comprometidas con una relación sostenible con el mar".

"SEGUNDA OPORTUNIDAD"

Por su parte, Vicente Martínez Mus ha indicado que cada una de las 1.000 tortugas recuperadas representa "una historia de éxito" y "una segunda oportunidad" frente a amenazas como la contaminación por plásticos, las colisiones con embarcaciones o la captura accidental.

En este sentido, Martínez Mus ha afirmado que la tortuga número 1.000 simboliza que cuando las administraciones públicas, la comunidad científica, el sector pesquero y la ciudadanía "trabajan de forma coordinada, es posible avanzar de manera decisiva en la conservación del patrimonio natural y la protección de la biodiversidad marina", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El vicepresidente tercero del Consell ha recordado que el Mediterráneo está experimentando cambios derivados del aumento de la temperatura del mar y de las transformaciones ambientales, una situación que está "favoreciendo que especies como la tortuga boba elijan cada vez más las playas de la Comunitat Valenciana para nidificar".

"Esto ya no es un hecho aislado, es una nueva realidad", ha señalado, al tiempo que ha destacado que cualquier vecino o turista que disfrute de las costas valencianas puede desempeñar un "papel decisivo" en la protección de la biodiversidad.

En esta línea, el conseller ha señalado que "salvar una tortuga es un logro extraordinario", pero ha destacado que el verdadero objetivo es conseguir que miles de personas sepan cómo actuar para protegerlas. Martínez Mus ha agradecido la implicación de todas las entidades y colectivos que participan en la protección de esta especie y ha valorado que, en numerosas ocasiones, son los pescadores quienes realizan el primer aviso y actúan con una "responsabilidad ejemplar, convirtiéndose en una parte fundamental de la solución".