Mas, ante la denuncia del PP a la Junta Electoral: "No nos amedrentarán. Seguiremos con los derechos de las personas"

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha afirmado que el Gobierno valenciano en funciones no se "amedrentará" ante la denuncia interpuesta por el PP en la Junta Electoral por la aprobación de una declaración institucional sobre la violencia de género: "Seguiremos defendiendo los derechos de todas las personas", ha manifestado.

Mas se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por la denuncia del PP, partido que entiende que la declaración institucional "sirvió para atacar" a la formación y a Vox a raíz de la firma de su acuerdo de gobierno.

Al respecto, Aitana Mas ha indicado: "Si alguien quiere usar las denuncias para amedrentarnos, no es el camino ni lo van a conseguir", ha dicho, y preguntada por si ve en peligro los derechos del colectivo LGTBI, ha respondido: "Eso lo determinará el nuevo Consell. Para nosotros ha sido uno de los puntales del Gobierno y, por tanto, esperamos que continúe siendo así porque el Ejecutivo de la Generalitat es de todos los valencianos, con independencia de su orientación sexual, género o procedencia", ha puntualizado.

"Somos un gobierno de todos los valencianos y seguro que continuará siendo así en las próximas semanas", ha añadido, al tiempo que ha señalado que el actual Consell tiene la responsabilidad de gobernar para todos, "de mostrar su preocupación ante unos hechos conocidos que han generado alarma social. Es nuestra responsabilidad hasta el día en que haya traspaso de gobierno". "Los valencianos no esperan que el Consell del Botànic baje los brazos hasta que haga el traspaso amable de competencias", ha puntualizado.

En relación con la declaración institucional y el Pacto de Violencia de Género, Mas ha indicado que no es un tema partidista, sino "una cuestión de consenso de la sociedad valenciana, española, europea y mundial".

"Es una cuestión --ha añadido-- que afecta a centenares de mujeres en la Comunitat, a sus hijos y que ha generado un consenso para trazar una hoja de ruta. Cuando hablamos del pacto, de violencia machista, no hacemos política. Hablamos de una realidad asumida en los últimos años por cualquier gobierno que ha gobernado en cualquier ciudad o comunidad autónoma", ha señalado.

Y ha agregado: "Si esto va ahora a cambiar, yo no tengo que explicarlo. Lo que digo es simplemente que los consensos sociales asumidos en últimos años, este Consell los defiende igual que cualquier institución del Estado o de la Unión Europea. No es cuestión de un partido político, sino de un trabajo conjunto con agentes sociales, económicos, universidades públicas, sindicatos, patronal, y diferentes partidos políticos".

Y ha insistido: "El Consell continuará reivindicando los derechos de las personas, de los valencianos. No sé cuál es la estrategia --de la denuncia--. Si es amedrentarnos, no lo conseguirán". "No podemos dar la espalda al consenso social que existe en la sociedad", ha apostillado.

BANDERAS EN NÁQUERA

Mas, preguntada por si es un mal precedente para la sociedad el hecho de que el Ayuntamiento de Náquera haya prohibido que en los edificios municipales se expongan banderas del colectivo LGTBI, ha afirmado que hay que actuar como administraciones democráticas ante estas reivindicaciones pacíficas, igual que el 8M o el 25 de noviembre.

A su juicio, "cualquier institución debe estar con la sociedad. No hay ninguna campaña de rédito electoral en querer mantener intactos unos derechos que nos han costado muchas décadas conseguirlos y que la UE reconoce. A la UE le preocupa que en las próximas semanas se den pasos atrás en diferentes municipios", ha advertido.