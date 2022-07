Mas insiste en repetir la fórmula para negociar presupuestos y se reunirá con España para marcar las prioridades

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, se reunirá en los próximos días con el conseller de Hacienda, Arcadi España, para acercar posturas y marcar las prioridades de las cuentas del próximo año, al tiempo que ha insistido en mantener la fórmula de negociación del pasado año, mediante una comisión. "Si algo funciona bien, ¿para qué cambiarlo?", ha manifestado.

Mas se ha pronunciado de esta manera durante la rueda de prensa del Pleno del Consell, en la que ha comentado que buscará huecos en la agenda para reunirse con España dentro de la "normalidad absoluta de un gobierno de tres partidos que tienen que hacer un presupuesto". "No veo la revolución de que distintas personas del Gobierno se sienten a hablar sobre las prioridades del año que viene y cómo se tienen que plasmar en presupuestos", ha manifestado.

Esta "normalidad" es uno de los temas en los que ha incidido la vicepresidenta durante la rueda de prensa, en la que también se le ha preguntado por su reunión con el president, Ximo Puig, de esta semana. Mas ha señalado que "fue muy bien, cordial y de entendimiento", que les sirvió para "acercar posturas" y tratar los próximos meses y la coordinación.

Mas ha apuntado que, en el marco de esta coordinación, el Seminari de Govern se celebrará en septiembre, para que los nuevos consellers puedan llegar con más contenido a la cita. Según la vicepresidenta, Puig y ella acordaron unas cuentas que den "certezas y estabilidad" a la ciudadanía ante una coyuntura inflacionista.

Por otra parte, Mas ha señalado que hay que mejorar la coordinación en el seno del Botànic, y al ser preguntada por si hasta ahora no era buena ha señalado: "No digo que no fuera buena, pero se tiene que mejorar, en esta vida las relaciones siempre son susceptibles de mejora y ahora mismo tocaba poner encima de la mesa qué funciona mejor y peor".

En este sentido, ha apuntado que trataron la presencia de la vicepresidenta en algunos actos acompañando al president y ha indicado que "en los últimos meses han tenido muchas noticias de prensa en las que ante cualquier cosa en la que hubiera una discrepancia mínima se tiene que plantear como si estuviéramos en un escenario de conflicto y de batalla permanente".

"En cierta manera nos hacía gracia. Me dijo: 'Las tensiones en el Consell no son como parecen que son en la prensa'", ha manifestado. "Hablamos del ruido que muchas veces generamos en torno a discrepancias obvias, normales, que no se pudieron plasmar en su momento en el acuerdo", ha agregado.