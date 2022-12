La vicepresidenta insta a "no buscar tres pies al gato" y asegura que se trabaja para cumplir la meta marcada del 25 de enero

ALICANTE, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha señalado este viernes que no cree que las salidas en el departamento de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica --de dos altos cargos a petición propia tras el cese de Mireia Mollà y la destitución conocida este mismo día del director general de Transición Ecológica, Pedro Fresco-- vayan a afectar a la política sobre fotovoltaicas del Consell, que ha asegurado que tiene sobre esta materia una hoja de ruta "firme", "clara", "compartida" y pactada desde "hace meses".

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por la destitución de Fresco, quien ha asegurado que sabía que iba a ser cesado porque es "evidente" la nueva posición de la Conselleria de Transición Ecológica --que ahora está bajo la dirección de Isaura Navarro, de Compromís-- es "inasumible para un técnico y un profesional de la energía".

Mas ha recalcado que hay ceses todas las semanas en el seno del Consell y ha afirmado que lo que ha trasladado Isaura Navarro es que quiere dar un "nuevo impulso" a la Dirección General, al tiempo que ha instado a preguntar a su departamento por esta decisión. En el pleno, lo que se hace, según ha apuntado, es tramitar las propuestas que en este sentido les trasladan los consellers.

En todo caso, ha subrayado que hay personas que se han ido a petición propia, que no son "ceses arbitrarios" y ha defendido que una nueva consellera "pueda rehacer su equipo". "No le veo una cuestión oculta; coincide que quedan pocos meses de gobierno pero tiene potestad para poder hacer los cambios que considere", ha expuesto.

Preguntada por si la salida de Fresco obedece a distintos posicionamientos en la Conselleria de Medio Ambiente sobre este tema y por si la destitución pone en riesgo la aprobación de los expedientes de fotovoltaicas que caducan en enero, ha rechazado, como portavoz, hablar de posicionamientos políticos de los partidos, pero ha recalcado que la hoja de ruta del Consell sobre esta energía es "firme", "claro" y se pactó hace meses, en referencia al decreto de ley 'ómnibus' que estableció una agilización de los expedientes.

De hecho, ha dicho que están hablando las tres consellerias implicadas para "coordinarse" y hace "escasos minutos" han tratado de este tema "con total normalidad" con el fin de agilizar "al máximo" para llegar a la fecha del 25 de enero que ya está marcada "desde hace meses" para tramitar todos los expedientes.

Mas ha admitido que los consellers están "preocupados" para la resolución de expedientes que hay sobre al mesa y por eso están "coordinándose y dialogando y trabajando" para llegar a la fecha del 25 con todos los trámites hechos porque es un "compromiso del Consell para poder llegar la transición energética de cara a 2030".

La vicepresidenta ha explicado que la destitución de Fresco no le viene de sorpresa porque el sustituto nombrado llega de su departamento y ha defendido que es una persona experta en estos temas "que quiere aportar su grano de arena" y ha realizado un "espléndido trabajo" con el Pla Convivint. "No veo llamativo que me avise de este tema (Navarro), es lo lógico, normal y habitual en el seno del Consell", ha insistido.

DECRETO LEY 'ÓMNIBUS'

Asimismo, ha rechazado, como portavoz, pronunciarse sobre si la posición de Compromís en el Consell es la misma que mostró la coalición cuando presentó la campaña 'Comencem pel sostre'. Así, ha insistido en que la apuesta del Gobierno valenciano es la aprobada con el decreto ley 'ómnibus'.

Mas ha reiterado que el compromiso del Gobierno para llegar al objetivo de 2030 es "igual de firme, igual de claro y decidido". "Lo que tenemos muy claro es que tenemos que llegar a una transición energética justa, que pueda garantizar una cierta soberanía energética y de combatir el cambio climático, lo más ágil posible y con garantías de protección del territorio".

"El resto, son cambios normales y habituales en el seno del Consell, que no tiene que afectar a ninguna tramitación ni ninguna política", ha dicho, y ha pedido "no buscar tres pies al gato". " Si lo que marca es buscar un nuevo impulso a la Dirección general es para mejorar la tramitación", un nuevo impulso es "positivo" y traslada la idea de que se quiere agilizar aún más y seguimos trabajando de manera conjunta para llegar a los 6.000 megavatios en 2030 que nos marcamos hace meses".