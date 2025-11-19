Mascarell (PSPV): "El Partido Socialista ni avala ni contempla una moción de censura en Torrent"

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha asegurado este miércoles que "no hay sobre la mesa una moción de censura en Torrent" para con Compromís-Podem-EU y el edil no adscrito y exportavoz de Vox desalojar a la 'popular' Amparo Folgado del consistorio, gobernado por el PP y el resto de ediles de la formación de Santiago Abascal.

Mascarell, en declaraciones a los medios previas al pleno de la Diputación de noviembre, y preguntado por si el PSPV está negociando una moción de censura con un edil no adscrito exportavoz de Vox, ha subrayado que los socialistas fueron los que ganaron las elecciones en Torrent --un pacto permitió al PP gobernar con Vox aunque el equipo de gobierno quedó en minoría al pasarse en abril el edil Guillermo del Real al grupo de no adscritos-- y ha recalcado que, en estos momentos, "hay una sensación de inestabilidad total en un municipio afectado por la dana".

"Nos preocupa tremendamente la situación de desgobierno que sufre el municipio de Torrent. El pacto PP y Vox se ha demostrado inútil, incapaz, inepto para gobernar este municipio", ha dicho, aunque ha recalcado que el PSPV "ni avala ni contempla una moción de censura en el municipio": "No hay sobre la mesa una moción de censura. El Partido Socialista ni pacta con la derecha ni avala a la extrema derecha", ha insistido.

Por contra, ha hecho hincapié en que "el que pacta con Vox es el Partido Popular". Según Mascarell, es "cierto" que desde hace meses y ya desde antes del verano existe "el rumor de una posible moción de censura derivada de que hay una minoría en la ciudad de Torrent", uno de los municipios más afectados por la dana y de los más importante.

Sin embargo, y aunque ha subrayado que el pacto de PP y Vox "ha resultado ineficaz", ha reiterado que "no hay pacto en este sentido; no haya moción de censura ni el Partido Socialista va a avalar ni va a pactar una moción de censura con Vox".

Y ha precisado: "Los socialistas ni pactan en Vox ni con tránsfugas, a diferencia del PP". Al respecto, ha añadido que el PSOE firmó el Pacto Antitransfuguismo y ha aseverado que no se ha "abordado" esta propuesta de moción "en ningún foro del partido y de abordarse, claramente, nuestra propuesta será negativa".