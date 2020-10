Mata confía en "la sensibilidad de Consell y oposición" para que los presupuestos "tengan el máximo apoyo"

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic socialista en Les Corts, Manolo Mata, ha manifestado su confianza en "la sensibilidad del gobierno y de los grupos de la oposición" y ha destacado la necesidad de que los Presupuestos de la Generalitat para 2021 "tengan el máximo apoyo posible en esta situación de excepcionalidad" generada por la pandemia.

Así ha valorado el síndic socialista la reunión que el president Ximo Puig ha mantenido con el líder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó. Mata ha manifestado su "satisfacción" por el encuentro, que ha enmarcado "dentro de la más absoluta normalidad que la oposición plantee sus propuestas".

"Estamos satisfechos de que este tipo de reuniones se produzcan porque, entre otras cosas, se parte de un principio que ya nadie cuestiona: hace falta mucha fuerza de lo público, mucho poder de las administraciones estatales y autonómicas y mucho gasto público para poder atemperar tanto las consecuencias sanitarias de la pandemia como la situación económica", ha asegurado el también vicesecretario general socialista, que ha añadido que "las propuestas de este y otros grupos se irán analizando una a una".

En este sentido, ha explicado que, de las propuestas desgranadas hoy por Cantó "hay muchas que ya están en vigor, otras que resultan interesantes y alguna que es muy difícil de llevar a cabo, como la contratación de 8.000 médicos cuando no hay tantos disponibles, ni muchísimo menos, en la Comunitat Valenciana".

Para Mata, "es bueno que se haga este ejercicio de hablar del qué y no tanto del quién", ha resaltado el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, que ha considerado "muy sano" que "alguien dé el paso desde la oposición para hacer propuestas".

"Confiamos en que se siga avanzando, en que haya reuniones y reflexiones bilaterales y en que el gobierno y la oposición tenga la suficiente sensibilidad para que en esta situación excepcional los Presupuestos tengan el máximo de apoyo", ha manifestado Mata, que ha indicado que "hay que valorar muy positivamente que el president de la Generalitat se reúna con los dirigentes de los grupos políticos y que apueste por el acuerdo y por buscar la suma de todas las fuerzas para dar forma a una recuperación que no deje a nadie atrás".

"EL GASTO SUPERFLUO ES EL DE POLÍTICOS QUE NO APORTAN NADA"

Asimismo, y en respuesta a las declaraciones de la síndica del PPCV, Isabel Bonig, Mata ha señalado que "afortunadamente, desde el año 2015 no hay gasto superfluo, ese que se iba en la corrupción, en enchufados, en empresas en las que no había ningún contenido ni actividad". "Isabel Bonig debería ser más responsable y trasladar sus propuestas, que algunas de ellas son interesantes, a los foros donde toca, y no buscar hurgar en la herida", ha considerado el portavoz socialista.

"Tenemos que hacer una apuesta definitiva por reconvertir sectores productivos, ampliar líneas de crédito y confiar en los proyectos europeos", ha destacado Mata, que ha añadido que "el único gasto superfluo es el de aquellos políticos que no aportan nada y solo quieren hacer daño" y ha recordado a Bonig que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP, "gana el doble que una vicepresidenta del gobierno valenciano".