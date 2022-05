Mata defiende que Bellver es "una persona muy digna y honorable" y enmarca los regalos en "otra época"

Cs pide activar la comisión de investigación sobre el caso y el PP garantiza que la apoyará

VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El todavía síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, ha defendido que el diputado del PP Jorge Bellver es "una persona muy digna y honorable" y que los regalos que habría recibido, según el sumario del caso Azud en su etapa como concejal de Urbanismo con Rita Barberá, corresponden a otra "época".

"Si tiene una incidencia judicial, él sabrá lo que tiene que hacer", ha zanjado a los periodistas antes del pleno de este miércoles, donde Bellver continúa como vicepresidente segundo del parlamento valenciano. La semana pasada, el juez instructor de Azud pidió verificar su condición de diputado tras el levantamiento parcial del secreto de sumario, que recoge que habría recibido obsequios como relojes de lujo.

Mata, en su última jornada como síndic antes de su dimisión para centrarse en la defensa de Jaume Febrer -presunto cabecilla de la trama-, ha asegurado que le parece "muy bien" que Bellver continúe en su escaño porque no está imputado y ha ligado los regalos a la etapa de Barberá, remarcando que desconoce "si se llegaron a hacer o a aceptar".

Al final, ha puntualizado, se juzgan cuestiones que "salen en los diarios" y tienen que ver con "percepciones judiciales", cuando ha subrayado que "no es una situación firme y acabada" y, a su juicio, cuando gobernaba el PP "las cosas eran totalmente diferentes".

Por contra, el también 'número dos' del PSPV ha reiterado que el gobierno del Botànic que comparten con Compromís y UP es "hiper riguroso" desde 2015 en "acabar con este mundo de regalos" y en "ganar en transparencia".

"La política es dignísima -ha abundado-, hay personas que pueden cometer errores, pero para mí Jorge Bellver es una persona muy digna y honorable (...). Siempre me ha parecido una persona que ha dedicado muchos años al servicio público".

Respecto a la comisión de investigación sobre Azud, aprobada por todos los grupos salvo Vox en junio de 2021, Mata ha recordado que solo hay una pieza abierta del caso y que, cuando estaba en la oposición, los comparecientes en otras comisiones de este tipo "se negaban a declarar".

Eso sí, ha asegurado que respetará lo que decida su grupo tras su salida, una despedida que ha querido enmarcar en la "máxima normalidad". Por eso ha explicado que no tiene previsto despedirse ante el hemiciclo, ya que cree que sería "un poco amargo".

"Hay gente a la que aprecio y estimo mucho, pero otra ha demostrado que su calidad humana y política no es la que corresponde, por lo que no tengo ningún tipo de interés en despedirme de manera sentida", ha expuesto, y ha añadido que es "bastante llorón" y no quiere quedarse con esta imagen el resto de su "vida".

Es más, ha asegurado que no se emocionó ni en su despedida con el grupo socialista ni cuando se lo transmitió al 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig.

PP: NO HAY NINGUNA NOVEDAD, BELLVER NO ESTÁ INVESTIGADO

Por su parte, la síndica del PP, Mª José Catalá, ha remarcado que "no hay ninguna novedad" en la situación de Bellver, quien "todavía no tiene la condición de investigado", y ha reiterado que el "camino a seguir" lo marcan los estatutos del partido. "Creo claramente en sus palabras y en su honorabilidad", ha reiterado, y ha pedido respetar "los procesos y los tiempos" judiciales.

Preguntada por si mantendrá a la sobrina de Barberá como asesora en el grupo municipal del PP, ha explicado que piensa "hacer lo mismo que en otras circunstancias" que ha vivido en esta legislatura, entre las que ha destacado la "agonía" sufrida por cargos 'populares' que han salido absueltos de casos judiciales como la del 'pitufeo' del caso Imelsa, después de que el Tribunal Supremo desestimara recientemente el recurso en queja presentado por Fiscalía Anticcorrupción contra el archivo de la causa. "Si soy justa y humana, debo hacer lo mismo con todos", ha añadido.

Además, Catalá ha garantizado que el PP no tendrá problema en apoyar la puesta en marcha de la comisión de investigación en Les Corts sobre Azud, ya que cree que es "oportuna", pero ha recordado que hay "lista de espera" de otras comisiones y ha lamentado que algunas "importantes" no lleguen a activarse.

Por eso ha vuelto a urgir a la "izquierda" a apoyar la comisión de investigación que reclaman, y que se debate en el pleno de este miércoles, sobre la situación de los menores tutelados en la Comunitat. Ha exigido de nuevo la dimisión de la vicepresidenta y consellera del ramo, Mónica Oltra (Compromís), tras la investigación a cargos de su departamento por el supuesto encubrimiento de los abusos cometidos por su exmarido a una menor tutelada con la que "la Generalitat fue hostil y lo dice una sentencia negro sobre blanco".

También de la oposición, Ruth Merino (Cs) ha urgido a iniciar la comisión de Azud que su grupo propuso, pero "cuando haya hueco físico", y ha avanzado que lo pedirá en la próxima junta de síndics para "depurar responsabilidades políticas" independientemente de las judiciales. Ha exigido además la dimisión tanto de Bellver como la de Oltra, mientras ha reconocido que la decisión de Mata es la correcta aunque "ha llegado tarde".

Ana Vega (Vox) ha señalado que "si llegado el momento" Bellver es imputado, "el PP tendrá que tomar la decisión de si tiene que abandonar la Mesa de Les Corts", además de volver a reclamar la convocatoria de elecciones ante "un gobierno asolado por la sombra de la corrupción" que ha ligado con Mata, Oltra y las ayudas concedidas a empresas vinculadas al hermano de Puig.

Entre los grupos del Botànic, Papi Robles (Compromís) ha reiterado que "la vida política está más que acabada para las personas que se puedan haber enriquecido por su cargo" y ha desligado al situación de Bellver de la de Mata. También Estefania Blanes (UP) ha instado al PP a "valorar las consecuencias en caso de que sea imputado" y ha reconocido que Mata adoptó la decisión correcta.