Mata ve margen para negociar la bajada de impuestos que pide Cs a pesar de las "reticencias" de sus socios

VALÈNCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic socialista, Manolo Mata, ha defendido que hasta el 23 de diciembre hay tiempo para negociar la bajada de impuestos que pide Cs en la ley de medidas fiscales o acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2021, una propuesta donde cree que hay "más reticencias" por parte de Compromís y Unides Podem, socios del PSPV en el gobierno valenciano.

"Es una cuestión de voluntad política", ha sostenido en los pasillos de Les Corts a dos días de la votación, tras la reunión privada que han mantenido este lunes el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, para abordar la bajada fiscal.

Después de que Cantó haya dicho que el acuerdo está "casi cerrado", Mata ha coincidido en que hay un pacto global para que el grupo 'naranja' apoye la Ley de Presupuestos, tras consensuar el fondo Covid de 76 millones destinando el 10% de una de las líneas de cada conselleria.

Donde ve más dificultades es en la ley de acompañamiento, con "posiciones encontradas" respecto a la bajada presentada por Cs para el tramo autonómico del IRPF. Eso sí, ha destacado el "avance espectacular" logrado en las últimas semanas desde su propuesta inicial, al no 'tocar' impuestos como patrimonio o sucesiones.

El también vicesecretario del PSPV ha remarcado que "en estos momentos es difícil de asumir" la petición de Cs sobre los tramos porque también "supondría una bajada para las rentas más altas", aunque ha confiado en que "siempre caben variantes" y que tienen dos días para presentar "ofertas y contraofertas".

"Claramente, nuestra voluntad es que ojalá hubiera un acuerdo. Dejaríamos de ser el PSC valenciano, otros los bolivarianos comunistas y otros los independentistas", ha dicho, y ha asegurado que lo lamentará si finalmente Ciudadanos no apoya las cuentas.

NO ES UN MOTIVO DE RUPTURA

Para Mata todavía es posible buscar "algún tipo de alternativa" para cuadrar la bajada diseñada por Cs y la modificación fiscal del Botànic para que los más ricos paguen más.

"Lo que no vamos a hacer es romper un acuerdo con nuestros socios, me gustaría explicarles las bondades que supone que el 70% de la cámara apoye la ley de acompañamiento", ha garantizado antes de insistir que "no va a ser un motivo de ruptura, ni mucho menos". Hasta entonces ha destacado el "histórico" acuerdo en la Ley de Presupuestos cuando parecía "muy difícil" y ha recordado que "hasta el rabo todo es toro".