Matías Pérez Such, nuevo presidente de la Fundación Mediterráneo tras el fallecimiento de Luis Boyer

Reunión del Patronato de la Fundación Mediterráneo en la que se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de Luis Boyer y se ha elegido a Matías Pérez Such como nuevo presidente - FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

ALICANTE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Mediterráneo, reunido este lunes en Alicante, ha elegido a Matías Pérez Such como nuevo presidente de la institución, en sustitución de Luis Boyer, que falleció el pasado 8 de octubre.

Así, Pérez Such regresa a una responsabilidad que ya desempeñó durante la primera etapa de la entidad, de la que fue su primer presidente, tras dirigir la transformación de la antigua Obra Social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Su elección supone el regreso al frente de la institución de una figura "estrechamente vinculada a sus orígenes, que conoce de primera mano su estructura, su patrimonio y los desafíos que ha afrontado desde su constitución", ha señalado la Fundación en un comunicado.

De este modo, ha continuado, el Patronato apuesta "por la experiencia y el conocimiento de la Fundación para garantizar la continuidad" de su "proyecto cultural y social" y "afrontar los retos de futuro".

Pérez Such asume el cargo en un momento "especialmente significativo" para la institución, tras el fallecimiento de Boyer, quien estuvo al frente de la Fundación Mediterráneo durante los últimos diez años y desempeñó "un papel decisivo en la defensa de su continuidad, independencia y patrimonio, aportando una experiencia especialmente valiosa por su conocimiento de la institución y de las circunstancias que marcaron su nacimiento y posterior evolución", han subrayado desde la organización.

Tras su elección, ha afirmado que "volver a presidir Fundación Mediterráneo supone una responsabilidad muy especial" para él: "Conozco bien esta institución, sus dificultades y su enorme potencial. Hoy quiero recordar especialmente a Luis Boyer, cuya determinación y valentía fueron fundamentales para garantizar su continuidad".

RECUERDO A LUIS BOYER

La reunión del Patronato, presidida por la vicepresidenta de la Fundación, Rosa Peñalver, y con José María Ayala como secretario general, ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de Boyer, como muestra de "respeto y reconocimiento".

De este modo, se ha recordado su "dedicación" y su "firme defensa de los intereses" de la Fundación Mediterráneo, al tiempo que se ha expresado la "voluntad de seguir trabajando por el futuro de la institución".

Con la elección de Pérez Such, la entidad inicia una nueva etapa en la que, según ha señalado, "continuará desarrollando" su "misión de promoción de la cultura, conservación del patrimonio y difusión de los legados históricos, artísticos y documentales que custodia".

En este contexto, ha mostrado su "compromiso con una programación cultural de calidad", el "fortalecimiento" de sus centros y la "ampliación" de su presencia en la sociedad, "dando continuidad a una trayectoria que constituye una parte esencial de la vida cultural de las provincias de Alicante y Valencia y de la Región de Murcia".