La mayor humedad abre una "ventana de oportunidad" en Vall d'Uixó, pero la previsión no es buena, según Bomberos

Incendio declarado en la Vall d'Uixó (Castellón). - CONSORCIO BOMBEROS DIPUTACIÓN CASTELLÓN

CASTELLÓ, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El aumento de la humedad abre "una ventana de oportunidad" a los efectivos que luchan contra las llamas en el incendio declarado en la Vall d'Uixó (Castellón), aunque las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas y la previsión "no es muy buena".

Así lo explica el subinspector jefe del servicio de Bomberos de Castellón y director técnico del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Antonio Rodrigo, quien expone que "lo único que ha aumentado es la humedad respecto a ayer". Así, el sábado había una humedad del 10-15%, mientras que hoy ha subido a entre el 30 y el 40%, lo que "nos dará una ventana de oportunidad".

Este profesional ha subrayado a los medios que la prioridad es la seguridad de las personas y ha recalcado que los municipios de la zona "están evacuados todos en mayor medida y estamos pendientes de la evolución del incendio y trabajando con todos los medios que tenemos".

El director técnico del PMA ha comentado igualmente que se trabaja con ahínco en el flanco izquierdo del fuego, donde se encuentra la UME y otros efectivos. "Estamos trabajando con todos los medios que tenemos, también con los aéreos, por supuesto" ha insistido.

En este punto, ha recordado que hay zonas de monte donde es imposible que acceda el personal de tierra, por lo que resulta vital recibir la veintena de medios aéreos previstos. "Y con ellos trabajaremos haciendo turnos para que en ningún momento, de orto a ocaso, para que en ningún momento estén parados. Necesitamos toda la ayuda posible de medios aéreos".

Preguntado por el comportamiento del viento, ha señalado que "ya está entrando algo de brisa de levante, pero alcanzará casi 30 km por hora".

SALTO DE FUEGO

"La previsión no es muy buena. Nosotros estamos trabajando y vamos a intentar cortarlo lo antes posible, pero no nos ayuda la climatología de momento", admite. El bombero ha apostillado que preocupan especialmente poblaciones como Alfondeguilla, Eslida, Chóvar o Alcudia. "Estamos valorando la peor de las hipótesis, que es que hubiera un salto de fuego", ha manifestado.

"No obstante, --ha continuado-- nosotros protegeremos los municipios protegeremos las infraestructuras críticas, como depósitos, agua, redes y todo lo que sea servicios esenciales".

E, interrogado sobre las causas del incendio, ha admitido que es "un poco sospechoso", pero ha emplazado a hacer el correspondiente estudio. "Ahora mismo estamos encargándonos del incendio, de estabilizarlo, tratar de que nadie sufra ningún daño y centrarnos en las personas", ha aseverado.