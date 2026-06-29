El "mayor préstamo" del Museo del Oro a España en años llega al MARQ con saberes indígenas de Colombia

Exposición 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia' en el MARQ - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva exposición internacional del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia' ha abierto sus puertas este lunes. Se trata del "mayor préstamo" procedente del Museo del Oro de Bogotá a un museo español en años, con elementos que se exhiben por primera vez en el país.

La propuesta desvela los enigmas de estas comunidades, desde sus rituales, utensilios, danzas y ofrendas hasta las conexiones con el universo o los intercambios con el mundo de los espíritus. Cerca de 300 piezas, muchas de ellas de oro, componen esta muestra, que podrá visitarse hasta el 2 de mayo de 2027, según ha destacado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El acto ha contado con la participación del presidente de la institución provincial, Toni Pérez; del embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete; del director del Museo del Oro del Banco de la República de Colombia, Alberto Escovar Wilson-White; del director del MARQ, Manuel Olcina, y del comisario de la exposición Marcos Martinón-Torres, catedrático de Ciencias de la Arqueología en la Universidad de Cambridge. También han asistido el director gerente de la Fundación CV MARQ, José Alberto Cortés, y la comisaria Marcela García Sierra.

La exposición abarca 291 objetos arqueológicos (entre ellos, 157 de oro), así como creaciones de comunidades indígenas actuales, seleccionados específicamente para la ocasión. Entre el compendio expositivo destacan máscaras, pendientes y pectorales, seres híbridos como los reconocidos humanos-murciélago o chamanes en vuelo.

Estos objetos son "únicos y excepcionales" por su "diseño y maestría técnica", pero también por "el importante papel que cumplieron para asegurar la preservación del mundo", según la Diputación, que ha destacado "las creaciones en cerámica y piedra, de entre las que sobresale una amplia diversidad de figuras de plantas y animales, algunos amenazados hoy por la destrucción de sus ecosistemas".

La propuesta cultural, impulsada por la Fundación CV MARQ y la Diputación de Alicante, a través del MARQ, en colaboración con el Museo del Oro del Banco de la República de Colombia y la Universidad de Cambridge, y la asistencia de Fundación Asisa y Fundación La Caixa, viajará próximamente hasta el Museo Centro Gaiás de la Fundación Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, y el Museo Mamuz, en Mistelbach (Austria), tal y como se avanzó en la puesta de largo de la muestra hace unas semanas en Madrid.

AMBIENTACIÓN E HILO CONDUCTOR

La ambientación y los contenidos de la muestra crean un espacio inmersivo que evoca diversos ambientes y conceptos del mundo indígena a partir de elementos musicales, arquitectónicos, museográficos, videos, sonidos y olores basados en investigaciones recientes.

El visitante puede entrar en una maloca indígena (casa comunal sagrada), sentir el fuego en un taller metalúrgico, vivir la experiencia de transitar otras dimensiones o participar en bailes rituales.

La ambientación sonora incluye melodías grabadas con flautas y ocarinas de entre 600 y 1000 años de antigüedad, en diálogo con la naturaleza. También hay grabaciones de los paisajes sonoros del páramo andino y de las tierras bajas del Caribe, recogidas durante investigaciones de campo, además de una obra musical moderna con raíces colombianas y ecos europeos, compuesta "especialmente" para esta exposición.

El mensaje es que "el oro no se acumula, ni confiere riqueza", sino que "el oro se regala, se comparte, se devuelve y une a las personas en lugar de separarlas". Más allá de "su belleza y complejidad técnica", estos seres extraordinarios "evocan conocimientos milenarios sobre transformación, equilibrio y reciprocidad".

A lo largo de las salas temporales del MARQ, junto al espacio 'Olas en el cielo', que constituye el umbral conceptual de la exposición, se entretejen temas "primordiales" del pensamiento de las sociedades indígenas de la Colombia del pasado con las del presente.

Los objetos están elaborados en diferentes materiales como oro y tumbaga (aleación de oro y cobre muy utilizada por los orfebres de Colombia), cerámica, textiles y diferentes tipos de piedras procedentes de varias regiones y épocas. La mayor parte son arqueológicos, con una antigüedad de hasta 3.500 años, mientras que otros son creaciones indígenas modernas, algunas completadas en 2026.

RECORRIDO POR SALAS

La exposición está articulada en siete unidades entrelazadas que se estructuran en tres grandes bloques temáticos, enmarcados en un ambiente museográfico, estético y sonoro propio. Además, los puntos 'zoom' intercalados amplian información específica sobre análisis científicos, investigaciones recientes o reflexiones con relevancia contemporánea.

La primera sala temporal, con el nombre 'Todos somos universo', evoca una casa o maloca colombiana que, a su vez, es reflejo del universo, un espacio sagrado. En ella se exhiben recipientes de cerámica que son al tiempo casa y cuerpo humano, así como numerosas aves, plantas, mamíferos, reptiles, peces o insectos de orfebrería, cerámica y piedra.

La acción de estos seres se manifiesta a través de la vista, pero también de los oídos, mediante ocarinas, flautas y sonajeros que se activan. El ambiente sonoro de este espacio ha sido compuesto como un diálogo con los seres del mundo.

La Diputación ha abundado en que, según el pensamiento amerindio, el cosmos y los seres que lo habitan fueron creados por los ancestros a partir de sus propios cuerpos. Humanos, animales, plantas, espíritus, montañas o ríos interactúan y cooperan. Lo visible y lo invisible está conectado y en permanente renovación. La arqueología revela que estas formas de entender el mundo tienen raíces que se remontan a miles de años.

La segunda sala, la de 'Transformaciones', sumerge al visitante en los cientos de miles de kilómetros de canales prehispánicos de las llanuras del Caribe, una obra "colosal" de ingeniería hidráulica solo visible desde el aire y realizada mediante la cooperación de vecinos, que sigue funcionando en la actualidad.

También se exhiben rodillos y sellos empleados para pintar el cuerpo, además de espectaculares narigueras, orejeras, pectorales de oro y seres híbridos que combinan características de humanos y animales. De igual modo, observando los poporos, palillos para cal, bandejas y otros elementos empleados para el consumo de plantas maestras se desvela la relación entre Colombia, la coca y la cocaína, con las figuras de los chamanes como mediadores.

Finalmente, la tercera sala, dedicada a 'Cuidar el mundo', introduce la ofrenda como elemento clave de las relaciones entre seres y universo. Buscando el bien común, las comunidades indígenas ofrecen oro, piedras preciosas y otras materias en lugares sagrados.

El conjunto de este espacio cuenta una de las mayores ofrendas muiscas conocidas, con más de 30 figuras de oro. Esta acción evoca el mito de El Dorado, pero propone al visitante contemplarlo con otros ojos. Máscaras de oro, piedra y cerámica que acompañan a los muertos en su paso al mundo de los invisibles se ven envueltas en música bailable y rituales amazónicos de iniciación, fertilidad y muerte.

La arqueología demuestra que ofrendas, cantos, danzas y elementos ceremoniales facilitaron una "ecología sostenible durante siglos, pero este equilibrio se sacudió con la llegada de los europeos", ha explicado la Diputación.

COMISARIADO

El equipo de comisariado de 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia' es fruto de la colaboración que desde hace dos décadas une a "destacados especialistas colombianos" en arqueología y antropología (Marcela García Sierra, María Alicia Uribe y Luis Gayón), con el arqueólogo español Marcos Martinón-Torres, catedrático de la Universidad de Cambridge, que lidera con el Museo del Oro un proyecto sobre tecnología y cooperación en las sociedades prehispánicas de Colombia.