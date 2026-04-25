La mayoría de docentes valencianos vota por iniciar la huelga el 11 de mayo, según una encuesta de sindicatos

Concentración de sindicatos antes de la celebración de la Mesa Sectorial de Educación - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los cerca de 10.000 docentes que han participado en una encuesta lanzada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT ha votado a favor de iniciar huelga educativa en la Comunitat Valenciana a partir del 11 de mayo. En concreto, han participado 9.817 docentes de todas las comarcas de la Comunitat Valenciana, de los que 3.735 --un 38,05 por ciento-- optan por comenzar la huelga indefinida el 11 de mayo. En cuanto a iniciarla el 25 de mayo, la otra fecha que se baraja hasta el momento, 2.279 profesores --un 23,21%-- se inclinan por ello.

Así figura en el informe de resultados de la consulta difundido este sábado por las organizaciones sindicales STEPV, CCOO y UGT y otras entidades sin representación en Mesa Sectorial como COS, CNT Y CSO.

Los resultados también reflejan que el 20,66% --2.028 profesores-- opta por realizar una huelga por provincias desde el 11 de mayo y un 18,08% --1.775 docentes--, desde el 25.

En cuanto al voto ponderado, la fecha del 11 de mayo sigue siendo la más votada, con 26.688 puntos (27,19%); por encima de los 25.863 puntos (26,35%) que ha obtenido el 25 de mayo. En la misma línea, un 24,65% opta por realizar la huelga por provincias desde el 11, mientras que el 21,84%, también por provincias pero desde el 25 de mayo. El miércoles que viene, 29 de abril, se convocará una asamblea para tratar estos resultados y acordar la convocatoria de la huelga.

Según este informe, el 77% de los docentes que han participado muestra su disposición apoyar "en cualquier formato y fecha" mientras que el 23% responde de manera negativa. Entre estos últimos, según los sindicatos, no están mayoritariamente en desacuerdo con la huelga, sino que aluden a causas materiales y familiares, como economías, cargas familiares o el contexto de final de curso.

Este viernes los cinco sindicatos docentes con representación en la Mesa Sectorial de Educación --STEPV, ANPE, CSIF, CCOO y UGT-- solicitaron mantener una reunión con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con el fin de que "se active una negociación real" sobre las reivindicaciones del colectivo.

Cabe recordar que la plataforma de huelga está formada por STEPV, UGT, CCOO y CSIF. Esta última organización también ha lanzado una consulta a sus afiliado sobre la posibilidad de ir a huelga.