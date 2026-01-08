Mayte Martín, Picello Bros, Sandra Carrasco y Niño de Elche protagonizan los últimos Concerts a la Fundació

Mayte Martín - ISABEL CAMPS

Los músicos Mayte Martín, Picello Bros, Sandra Carrasco y Niño de Elche ofrecerán durante las próximas semanas nuevas actuaciones del ciclo Concerts a la Fundació, organizado por la Fundación Bancaja con la colaboración de Pavasal.

La cantaora, compositora y guitarrista Mayte Martín actuará el próximo viernes 16 de enero junto al guitarrista José Gálvez y ofrecerá un repertorio en el que rememora el pasado y la herencia que le dejaron los grandes maestros del flamenco con el fin de contribuir a preservar con rigor sus preceptos y poner su capacidad creativa a su servicio, según ha informado la organización en un comunicado.

El regreso en dúo de los hermanos Francesco y Angelo Pepicelli, después de una ausencia de diez años de las salas de conciertos, se producirá el próximo 30 de enero con un homenaje a Beethoven, Chopin y Molinelli. Picello Bros, un dúo compuesto por violoncello y piano, interpretarán un repertorio que busca las similitudes y contrastes de las creaciones de estos compositores de reconocimiento internacional.

En el mes de febrero, la voz de Sandra Carrasco, "una de las cantaoras más versátiles de su generación", y la guitarra de David Arahal, ofrecerán el día 13 un concierto dedicado a Pepe Marchena, "desmontando pieza a pieza al genio flamenco y volviéndolo a reconstruir con una arquitectura nueva", a través del estudio y la comprensión de su esencia.

El ciclo se cerrará el 6 de marzo con Niño de Elche, que junto a Raül Refree al teclado y la electrónica, tocarán en directo su disco Cru+es, su primer álbum conjunto que viaja en los límites del pop y la electrónica experimental. Desde su comienzo el pasado mes de octubre, el ciclo Concerts a la Fundació ha contado con la pianista Marta Espinós, que ofreció el espectáculo Sorolla.

Un imaginario musical, un recital audiovisual y comentado con una selección de repertorio pianístico español que ilustra el espíritu y el contenido del universo de Sorolla; la cantante y compositora madrileña Miryam Latrece, que presentó por primera vez en Valencia su espectáculo Altagracia arropada por las guitarras y las voces de Luis Regidor y Lisandro Mansilla y el pianista y compositor Moisés Sánchez, con una actuación de jazz junto al contrabajista Toño Miguel, el batería Borja Barrueta, el saxofonista tenor Javier Vercher y la vocalista Cristina Mora.

El año 2025 culminó con la actuación del tradicional concierto navideño Retaule de Nadal en la Iglesia del Patriarca de Valencia, a cargo del Orfeó Valencià.