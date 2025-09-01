Mazón aboga por un turismo "maduro y sostenible" para "acelerar" la recuperación de zonas afectadas por la dana

Presentación de campaña turística de APHA en la Diputación de Alicante, a la que ha asistido el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón - GVA

Generalitat y Diputación de Alicante colaboran con APHA para "poner en valor los beneficios del turismo"

ALICANTE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha apostado por desarrollar un modelo turístico "maduro, responsable, profesional y sostenible" que "ayude a acelerar la reactivación económica y social" de las zonas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia.

Así lo ha indicado este lunes durante su intervención en la presentación de la campaña 'Enamorados. Eso que tú me das', impulsada por la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), en colaboración con el Patronato de Turismo Costa Blanca de la Diputación y el Consell, con el fin "difundir el destino y poner en valor los beneficios que el turismo aporta a la economía, la cultura y la sociedad alicantina".

Mazón ha señalado que "el turismo es uno de los motores para que distintos sectores como el del automóvil, el textil o el del mueble salgan adelante" tras las inundaciones. "El liderazgo turístico lo impregna todo y nos ayuda a ser más Comunitat", ha apuntado.

En este sentido, ha afirmado que el Consell ha hecho "sucesivas invocaciones a las provincias de Castellón y Alicante para que tiren del carro de la reconstrucción" porque es "necesario" que estas dos provincias "den un paso hacia delante para garantizar la reactivación" que la de Valencia "merece".

"CALIDAD Y DESESTACIONALIZACIÓN"

El jefe del Consell ha destacado que la Generalitat está "trabajando en un modelo turístico de calidad, desestacionalizado y dirigido hacia la redistribución y la sostenibilidad", objetivos que se pueden conseguir "gracias a un sector maduro, responsable y profesional que no tiene complejos".

En este sentido, ha puesto en valor que "la Comunitat Valenciana ha sido la primera en ser certificada por Aenor como región europea sostenible" al tiempo que ha señalado: "Somos un destino de calidad porque atraemos turistas que reúnen características concretas: repiten, cuentan su experiencia y vuelven en otro momento del año cuando no es temporada".

Así, ha indicado que "estos son los motivos" por los que el territorio valenciano "está abierto todo el año" y por los que se sigue "trabajando en la desestacionalización", según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

De hecho, ha resaltado que este verano "el gasto por turista y las visitas han aumentado, lo que demuestra un trabajo bien hecho" ya que, a falta de los datos definitivos de este mes de agosto, "los indicadores más conservadores señalan que la ocupación hotelera en la Comunitat Valenciana superará el 90 por ciento".

"INDUSTRIA DE LA FELICIDAD"

Mazón ha asistido a la presentación de la campaña 'Enamorados. Eso que tú me das', impulsada por APHA, acompañado por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez. También diputados nacionales, autonómicos y provinciales, así como alcaldes y representantes del sector económico como el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro.

Allí, ha abogado por iniciar un plan "liderado por el sector y apoyado por todas las administraciones que demuestre que somos mucho más de lo que se pueden imaginar" porque, a su juicio, "el turismo no se trabaja desde la imposición ni desde la ideología, sino en estrecha colaboración con los que realmente atienden a los que diariamente vienen a conocer todo lo mucho y bueno que podemos ofrecer".

Asimismo, ha felicitado a los representantes del sector turístico por "no acomodarse, seguir luchando y levantando la persiana y aportar a su tierra lo que también nos da como la verdadera industria de la felicidad que es".

Por su parte, Pérez ha aseverado que "esta campaña refleja los beneficios mutuos que aporta el turismo, no solo a nuestra economía, sino también a nuestra cultura y a nuestro desarrollo como sociedad, convirtiéndose en parte de nuestra esencia y motor de la vida local".

Durante su intervención, el dirigente provincial ha rechazado "las voces que cuestionan la llegada de turistas, ya que el turismo es riqueza, progreso, fuente de felicidad y oportunidades para todos", según ha indicado la Diputación en un comunicado.

Pérez ha recalcado que, "a diferencia de otras iniciativas donde se incide en la mirada y las emociones que se supone va a tener quien nos visita, esta campaña pone también el acento en aquello que da el turismo a una tierra como la provincia de Alicante".

"Esta campaña habla de nosotros y de lo mucho que el turismo, que es la industria de la felicidad, nos deja todos los días y de cómo nos impregna como sociedad", ha enfatizado, para posteriormente poner en valor esta campaña como "ejemplo de alianza y punto de encuentro entre la administración pública y el sector turístico".

Por otro lado, se ha referido a que los "datos demuestran que estamos viviendo una gran temporada" y ha puntualizado que la Costa Blanca "está abierta todo el año, no solo en verano".

CAMPAÑA TURÍSTICA DE APHA

El 'spot', cuya banda sonora es la conocida canción de Jarabe de Palo 'Eso que tú me das' y que da título a la campaña, se difundirá en medios digitales. El presidente de APHA, Luis Castillo, ha explicado que la estrategia es "diseñar una 'landing page' donde se pedirá a los visitantes que cuenten sus historias de amor nacidas en nuestra tierra, al tiempo que se les derivará a los distintos sitios donde pueden encontrar toda la información relativa a actividades culturales, gastronómicas o de ocio que le ofrece el destino Costa Blanca".

"Esta campaña ha sido posible gracias a la colaboración del Patronato Provincial de Turismo, que este año ha otorgado a APHA una subvención total de 100.000 euros para el desarrollo de distintas acciones promocionales, entre ellas la realización y difusión de este 'spot'", ha concluido la Diputación de Alicante.