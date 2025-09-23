Mazón abre el pleno con un recuerdo a las 229 víctimas de la dana y la oposición exhibe carteles con sus nombres

Mazón en el atril para empezar su intervención en el pleno del Debate de Política General mientras Compromís y PSPV exhiben carteles con los nombres de las víctimas mortales de la dana y la cifra - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

El 'president' afirma: "Son la primera, la más absoluta prioridad. Hace 11 meses, ahora y siempre"

El segundo Debate de Política General de la XI Legislatura, el primero tras la dana del 29 de octubre, ha arrancado este martes en Les Corts con un discurso de apertura del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, sin límite de tiempo en la que ha dedicado unas primeras palabras a las 229 víctimas mortales de la riada y de "solidaridad" a sus familias que, junto a los afectados, ha asegurado que continúan siendo "la prioridad" del Consell. "Son la primera, la más absoluta prioridad. Hace 11 meses, ahora y siempre", ha recalcado.

Antes de comenzar su intervención, los grupos de la oposición de izquierdas han mostrado carteles con el número '229' --las víctimas mortales de la dana-- y un listado con sus nombres. En ese momento, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha rogado a los diputados que ocuparan sus escaños para poder iniciar la intervención del 'president'.

El jefe del Consell ha asegurado que este Debate "no puede sostener el golpe que sufrieron los valencianos por las riadas de octubre pasado", cuando la naturaleza "nos sometió a una prueba sin precedentes", y ha señalado que el rastro de la dana todavía es "una cicatriz visible y dolorosa" sobre el territorio, una "herida emocional y colectiva que acompañará por siempre a los valencianos".

"Somos un pueblo herido por todo lo que hemos perdido, que es mucho", ha reconocido Mazón, que pese a ello ha garantizado que esta situación no provocará que la Comunitat Valenciana sea "un pueblo vencido". Dicho esto, ha mostrado la "firme voluntad" de trabajar "codo con codo" para poder "sanar" la herida "lo más pronto posible" y, con ello, "recuperar la normalidad, la seguridad y la tranquilidad".

Según ha expuesto Carlos Mazón, en estas Corts "no hemos vivido ningún Debate de Política General como el de hoy", una sesión que analizará las "dos gestiones de un único Consell". Por un lado, la "estrictamente ordinaria" de las consellerias, "que ha continuado para seguir consolidando el cambio que pidieron mayoritariamente los valencianos en las urnas". Por otro, la gestión "extraordinaria y sobrevenida" como consecuencia de las tareas de reconstrucción.

"GESTIÓN, AVANCES Y RESULTADOS"

Según ha avanzado, la primera parte de su intervención se estructurará siguiendo la "doble realidad" de "gestión, avances y resultados, que hoy es la que es, gracias a centenares de trabajadores públicos, privados y anónimos que han multiplicado esfuerzos en un gesto de compromiso y profesionalidad que siempre agradeceremos".

Sin embargo, ha subrayado que la "esencia" de este Debate "no ha cambiado" y por ello "la rendición de cuentas que supone este pleno mantiene intacto su indiscutible valor democrático". Y ha garantizado que el Consell mantiene "la necesidad y la convicción de conservar el optimismo respecto a nuestro futuro y la ambición en el presente para poder hacerlo posible".

Según ha reivindicado, la Comunitat Valenciana está demostrando sus capacidades para "ponernos en pie, como lo hicieron después de la riuada de València del 57, la pantanà de Tous del 82 o la dana de la Vega Baja de 2019". "Porque este pueblo sabe que perder no es estar perdido. Porque aquí, en esta tierra, la resignación no ha sido nunca una opción. En esta tierra no", ha enfatizado.

Esta sesión, que se prolongará durante toda la jornada de este martes y se retomará el jueves hasta largas horas de la tarde con la votación de las propuestas de resolución, llega apenas unos días antes de cumplirse los 11 meses de la dana que el 29 de octubre del pasado año arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales.