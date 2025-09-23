Mazón anuncia 30 millones en ayudas a afectados por la dana para nuevas viviendas y un chequé bebé

VALÈNCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado en el Debate de Política General que el Consell aprobará 30 millones de euros en ayudas directas para que los afectados por la dana que perdieron o vieron dañadas sus viviendas puedan comprar nuevos inmuebles, así como un “cheque bebé” para familias de la zona que “en medio de la dificultad, han dado o están a punto de dar vida”.

Según ha destacado al inicio de su discurso inicial del debate en Les Corts, ambas medidas forman parte de un “nuevo paquete de medidas inmediatas y sin burocracia” destinado a los damnificados por la catástrofe que el pasado 29 de octubre arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

Además, ha avanzado una ayuda extraordinaria de 500 euros destinada a la compra de material escolar para los alumnos de las zonas afectadas por la dana “en este difícil inicio de curso”.

Por último, dentro de sus anuncios englobados en este “paquete”, Mazón ha explicado que el Consell destinará un millón de euros para las librerías perjudicadas por la dana, así como para las centrales de distribución de libros y para los archivos y bibliotecas municipales de la zona. “También la cultura, señorías”, ha dicho en el hemiciclo.