Mazón acusa a Sánchez y Puig de llevar "la peor inversión de la historia" a la provincia de Alicante

ALICANTE, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, de llevar "la peor inversión de la historia" a la provincia. "Creo que peor no se puede tratar a la provincia de Alicante", ha censurado.

Así se ha expresado este lunes Mazón, al ser preguntado por los periodistas por una valoración del gobierno del Botànic, después de que Ximo Puig haya firmado este lunes el decreto que disuelve Les Corts y convoca las elecciones autonómicas para el 28 de mayo.

El presidente provincial ha destacado algunas de las "tristes noticias" para la provincia de Alicante durante toda la legislatura, a causa, a su juicio, "del sanchismo que ya impera en la Comunitat Valenciana y en España".

"Nos han prometido agencias de inteligencia digital que no han venido; nos han prometido agencias aeroespaciales que no han venido; nos han prometido una financiación que no ha venido; nos han prometido inversiones del Estado y la provincia de Alicante ha sido la peor tratada de toda España de manera reiterada. La peor inversión de la historia nos la han traído el sanchismo de Sánchez y Puig", ha criticado Mazón.

En este sentido, ha censurado que Alicante se ha quedado "sin agencias, sin agua, sin inversión, sin Corredor Mediterráneo y sin financiación". "Nos han quitado hasta el CICU en la provincia de Alicante, que lo han centralizado en València", ha añadido.

"Creo que peor no se puede tratar a la provincia de Alicante. La provincia de Alicante toma muy buena nota de lo que ha ocurrido estos años, estoy seguro que así será", ha aseverado Mazón.