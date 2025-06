Mazón agradece a todos los alicantinos "festeros y no festeros" el esfuerzo por la fiesta de Fogueres

ALICANTE, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha agradecido este martes a todos los alicantinos "festeros y no festeros" el esfuerzo por la fiesta de Fogueres que acaba esta noche con la cremà de los monumentos.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios, en el "día grande de Alicante", en el que ha asistido junto a su Consell; el alcalde, Luis Barcala, concejales y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, entre otros, al disparo de la última mascletà de las fiestas.

En este día, ha dicho, "la ciudad es nuestra pequeña gran capital donde se vuelve a abrir al mundo y es un día muy bonito". "Yo quiero agradecer a todos los alicantinos festeros y a todos los alicantinos no festeros que también se esfuerzan, que les cuesta más llegar a su casa, que van a tener más tiempo de música y van a dormir un poco menos, que también permiten que cualquier festero y que cualquier no alicantino se sienta el primer alicantino de todos", ha expresado.

"Esto es un esfuerzo de todos, de los vecinos, de los festeros y de los que no lo son. Y hoy me estoy acordando también de los que no lo son porque nunca los recordamos", ha dicho, y ha añadido que este es también un día "especial", "de recibir a mucha gente", de "mucha felicidad" y "de la gran apertura del verano".