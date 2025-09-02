Mazón anuncia nuevas ayudas "automáticas y sin burocracia" para afectados por la dana por un total de 350 millones

Mazón durante la declaración institucional en la que anuncia las nuevas ayudas a afectados por la dana - EDUARDO MANZANA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que el pleno del Consell del próximo viernes aprobará varios decretos con nuevas ayudas "automáticas y sin burocracia" para familias, propietarios de vehículos, autónomos y trabajadores en ERTE afectados por la dana del 29 de octubre que suman un total de 350 millones de euros.

Así lo ha anunciado en una declaración institucional este martes, en la que el jefe del Consell se ha mostrado "consciente de que urge completar aquellas ayudas del Gobierno de España que están tardando demasiado en llegar", a su juicio "de manera inasumible". "Vamos a pasar de 'Si necesitan ayuda, que la pidan' a 'Como sabemos que necesitan ayudas, aquí la tienen", ha resumido.

En concreto, las familias que han recibido ayudas para bienes de primera necesidad recibirán "otros 3.000 euros adicionales por hogar"; las personas que han solicitado ayudas a vehículos, hasta 2.500 euros; y los autónomos, hasta 3.000 euros. Además, también se van a "reactivar" las ayudas a trabajadores en ERTE, que ahora recibirán otros 360 euros.

Carlos Mazón ha detallado que estas nuevas ayudas se ingresarán "directamente a los afectados que ya cumplen los requisitos". "Se acabó el infierno burocrático y se acabaron las excusas para no pagar", ha jutificado.