Mazón apela a la solidaridad de la UE: "Necesitamos todos los recursos que se puedan movilizar"

"No se regatea con quien necesita ayuda y cooperación en un momento gravísimo", asevera

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido la solidaridad y la cooperación de la Unión Europea con los afectados por la DANA en la provincia de Valencia para que "sepan que Europa no les va a dejar abandonados a su suerte", en su intervención ante el Comité de las Regiones donde han participado los dirigentes de los territorios más afectados.

"Necesitamos todas las acciones que se puedan desarrollar, todos los recursos que se puedan movilizar. La solidaridad europea es clave para que la recuperación que vamos a lograr entre todos sea más rápida y más justa", ha manifestado.

Mazón ha intervenido por videoconferencia en el Comité Europeo de las Regiones, que ha arrancado con un minuto de silencio por las víctimas. Después, con el mismo tiempo de tres minutos cada uno, han participado los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Andalucía, Juanma Moreno, y Catalunya, Salvador Illa.

En su discurso en castellano, el jefe del Consell ha explicado que la Comunitat Valenciana sufre "las consecuencias de una de las peores catástrofes naturales que ha conocido España a lo largo de su historia más reciente" y se ha mostrado seguro de que los miembros del Comité "conocen el brutal impacto de la riada en la vida de miles de personas".

"Sé que todos compartimos el enorme reto colectivo que supone empezar a devolver cuanto antes la normalidad a las vidas de nuestros ciudadanos", ha aseverado, y ha recordado que "continúa la situación de emergencia en medio de un profundo dolor".

En este contexto, Mazón ha llamado a "esa solidariad que define el proyecto europeo desde sus orígenes": "La solidaridad entre pueblos hermanos, regiones europeas, instituciones que comprenden que la ayuda y la cooperación no se regatea con quien necesita ayuda y cooperación en un momento gravísimo".

"NO ES UNA OPCIÓN"

"No hay alternativa a esa solidaridad que alentó el sueño de una Europa unida. La solidaridad no es una opción que se pueda escoger o no, formar parte de Europa", ha insistido, y lo ha pedido "por todas esas personas de la provincia de Valencia que no pueden sentirse solas y están exigiendo una presencia y acción institucional unitaria".

Por todo ello, Mazón ha instado a "no olvidar la fuerza movilizadora y la generosidad que da sentido al proyecto europeo". "Los valencianos lo necesitan. España necesita que una de las regiones con más potencial del Mediterráneo vuelva a ponerse en pie lo antes posible", ha reivindicado.

Y ha finalizado: "La riada que nos golpeó el 29 de octubre ha dejado familias rotas que necesitan consuelo y atención, pueblos destruidos que reclaman reconstrucción, viviendas destrozadas que necesitan recursos, industrias y negocios arrasados por la furia de la fuerza del agua que tienen que ver cuanto antes los resultados de nuestras decisiones. Sobre todo, deben tener certeza y garantías de que Europa no les va a dejar abandonados a su suerte".