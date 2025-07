Mazón aplaude la Oficina de Reconstrucción de Ucrania, pero ve "impresentable" que el Gobierno no cree una tras la dana

PETRER (ALICANTE), 11 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que aplaude "extraordinariamente" y ve "muy bien" que el Gobierno de España destine fondos a la Oficina para la Reconstrucción de Ucrania, anunciada este jueves por Pedro Sánchez. No obstante, ha afeado al Ejecutivo central que no cree una por la dana que el pasado 29 de octubre afectó a la provincia de Valencia. "Me parece una actitud impresentable, por injusta", ha apostillado.

En estos términos se ha expresado el jefe del Consell este viernes en Petrer (Alicante), en declaraciones a los medios tras haber visitado las instalaciones del IES Azorín del municipio, acompañado del conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira.

Mazón se ha mostrado "sorprendido" por el anuncio que este jueves Sánchez hizo desde Roma, en la cumbre para la reconstrucción de Ucrania, donde avanzó que España contará con esa oficina, que va a depender del Ministerio de Economía, e indicó que está previsto celebrar un encuentro entre ambos estados a final de año con empresas interesadas en contribuir a la recuperación del país ucraniano.

"Me parece muy bien que se destinen fondos para la Oficina de Reconstrucción de Ucrania en Madrid. Insisto, todo mi apoyo y toda mi solidaridad al pueblo ucraniano, que es nuestro pueblo hermano y está librando una de las batallas más importantes en occidente", ha aseverado el 'president'.

Y ha enfatizado: "Pero hombre, realmente me parece impresentable que no haya una oficina de reconstrucción para los que sí dependemos del Gobierno de España, que no haya una comisión mixta para los que sí dependemos del Gobierno de España".

NI COMISIÓN MIXTA NI COORDINACIÓN

En este sentido, ha lamentado que desde el Ejecutivo de Sánchez "no se haya puesto en marcha" una oficina para la reconstrucción tras la dana ni una comisión mixta ni coordinación, además de "que se sigan arrastrando los pies" y "que no hayan llegado ayudas a fondo perdido".

"Hay colegios en la zona dana que estamos reconstruyendo a pulmón los valencianos sin un euro del Gobierno de España. Hay gimnasios, instalaciones educativas, consultorios médicos, centros sociales, centros de salud, carreteras y hospitales que estamos reconstruyendo a pulmón sin un euro a fondo perdido del Gobierno de España", ha resaltado.

Y ha continuado: "Me parece muy bien, y aplaudo extraordinariamente una Oficina para la Reconstrucción de Ucrania en Madrid, ¿pero para cuándo la nuestra? ¿Para cuándo la comisión mixta de coordinación? ¿Para cuándo el apoyo a fondo perdido?".

"Me parece una actitud impresentable, por injusta, que ocho meses después tengamos que seguir reivindicando las ayudas a fondo perdido, una oficina, un esquema o una comisión mixta para la reconstrucción. Me parece impresentable y lo quiero decir muy claramente hoy desde aquí", ha sentenciado Mazón.

En este contexto, el 'president' ha mostrado su "apoyo" hacia el pueblo ucraniano y ha remarcado que la provincia de Alicante es la que "más refugiados ha recibido" en toda España, "con extraordinaria solidaridad y con un orgullo magnífico".

"El pueblo ucraniano está librando probablemente la batalla más importante de occidente en este siglo. Tiene todo nuestro apoyo, tiene toda nuestra solidaridad y tiene todo nuestro cariño", ha manifestado.