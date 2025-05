Mazón avança noves ajudes i inversions i destaca que Gan Pampols "ultima" el pla de reconstrucció després de la dana

Archivo - El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (d), durant una reunió amb el vicepresident segon i conseller per a la Recuperació Econòmica i Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols (e).

ALACANT, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha ressaltat que el vicepresident segon i conseller per a la Recuperació Econòmica i Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, "està ultimant" el pla de reconstrucció després de la dana, que es presentarà "a les acaballes de juny". A més, ha avançat noves ajudes i inversions per als afectats per les riuades, que donarà a conèixer "en les pròximes setmanes".

Així ho ha manifestat en declaracions als mitjans a Alacant, on ha participat en el fòrum de directius Opendir de 2025.

En concret, el cap del Consell ha apuntat que el pla de reconstrucció comptarà amb "desenes, per no dir centenars, d'iniciatives treballades, preparades i, el més important, pressupostades".

Ha posat en valor la previsió que hui a la vesprada, "si no hi ha cap novetat", PP i Vox traguen avant amb els seus vots a Les Corts els pressupostos de la Generalitat de 2025, que ha vinculat a la recuperació després de les riuades del 29 d'octubre perquè la Comunitat Valenciana estiga "preparada" "tot i que està massa sola en esta tasca".

Segons el president, "mai" s'han mobilitzat "més recursos en menys temps" com ara i amb un pla i uns pressupostos "seriosos", en el "major esforç de la història" de l'administració autonòmica valenciana.

En esta línia, ha lamentat que no hi haja "ni una comissió mixta ni una coordinació per part del Govern d'Espanya", i ha emfatitzat que la ciutadania de la Comunitat Valenciana "tornarà a demostrar que està a l'altura". "Que podem, que sabem i que volem", ha postil·lat.