Mazón avanza un nuevo decreto de simplificación, una nueva ley del suelo y la tercera fase de la reforma fiscal

Anuncia un programa "pionero" para reforestar con drones zonas afectadas por incendios y un plan de infraestructuras forestales

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado en el Debate de Política General que el PP llevará a Les Corts la segunda ley de simplificación administrativa para "seguir reduciendo la burocracia en nuestra guerra contra el papeleo de la Administración", una nueva ley del suelo y una tercera fase de la reforma fiscal impulsada por la Generalitat.

Entre los 44 anuncios que ha realizado en la primera parte de su intervención en el Debate, el jefe del Consell ha avanzado que la tercera fase de la reforma fiscal que incluirá, "por primera vez", desgravaciones para la enseñanza y práctica de música. También ha avanzado que el gobierno valenciano congelará en 2026 el canon de saneamiento para beneficiar a más de 3,1 millones de abonados.

Además, ha adelantado la aprobación del segundo decreto-ley de Simplificación Administrativa para "seguir reduciendo" la burocracia, la creación del nuevo portal 'GVA Participa' para mejorar la atención al ciudadano y la aprobación del reglamento de la nueva Oficina Valenciana de Inversiones que asumirá el impulso de la Estrategia Comunitat Valenciana 2035.

Asimismo, el 'president' de la Generalitat ha anunciado la aprobación de una nueva Ley del Suelo que sustituya a la "obsoleta" LOTUP. "Esto le va a encantar a la izquierda", ha considerado. Y ha adelantado el desarrollo de una nueva Ley Forestal que premie a los propietarios que mantengan limpio el monte y de otra de Agentes Medioambientales "más próxima a las necesidades reales" de la Comunitat Valenciana.

También ha avanzado la aprobación de un nuevo decreto de regulación de la caza para mejorar el control poblacional de las especies dañinas, la activación de un programa "pionero" para la reforestación con drones de las zonas devastadas por incendios y el desarrollo de un plan de inversiones en infraestructuras forestales para mejorar la respuesta ante los incendios.