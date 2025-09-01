Mazón, sobre Camps: "No hay nada que haga o que diga que no merezca mi respeto"

ALICANTE 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que "no hay nada que haga o que diga" el exjefe del Consell y expresidente de los 'populares' valencianos Francisco Camps "que no merezca" su "respeto".

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios este lunes en Alicante, al ser preguntado por la cena con militantes del partido que Camps tiene prevista para este viernes en la capital alicantina como inicio de campaña en su intento de volver a liderar el partido en la Comunitat Valenciana.

Sobre este acto, Mazón ha dicho que lo afronta "con total normalidad", tras lo que ha añadido: "Ha habido tanta gente y tantas entidades y tantos colectivos de todo tipo que han sido tan injustos con el presidente Camps que me remito a lo que siempre digo. No hay nada que haga o que diga que no merezca mi respeto".

Posteriormente, el líder 'popular' valenciano ha recordado que el PPCV arranca el curso político el próximo viernes 12 de septiembre con un acto en Benidorm (Alicante), que consistirá en una cena a la que está previsto que asista el secretario general del PP, Miguel Tellado. "Ahí están invitados sin exclusión todos y cada uno de los que se sientan del PPCV", ha zanjado.