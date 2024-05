Mazón y Catalá exigen a Ribera que "deje de mentir" con los aportes a l'Albufera y no ponga en riesgo su "supervivencia"

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de València, Mª José Catalá, han urgido a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que "deje de mentir" respecto a las aportaciones de agua para el lago de l'Albufera. Ambos han insistido en que solo se han enviado dos hectómetros cúbicos de los 20 de caudales extraordinarios que establece el plan hidrológico, lo que a su juicio pone en riesgo la "supervivencia ecológica" de la laguna.

"Las matemáticas no fallan. Si el Gobierno ha metido el agua en el lago, que nos diga cuándo lo ha hecho, por dónde, en qué momento y con qué hectómetros cúbicos. Y ya está", ha recalcado Mazón en declaraciones a los medios en Elche (Alicante).

Tras advertir que "la mentira no es una opción", el jefe del Consell ha retado a la ministra a quitarle la razón y explicar "por dónde ha entrado agua en el lago", puesto que el Ministerio asegura que se han aportado 50 hm3 para el parque natural durante el actual año hidrológico desde el pasado octubre.

"Si me lo dice ahora mismo, yo me callaré, pero si no son capaces de acreditar cuándo y de qué manera el agua ha llegado al lago, al lago que se muere, al lago que necesita un caudal ecológico, al lago que tiene especies vegetales y animales necesariamente afectadas, como el 'samaruc' o los patos, que están en riesgo en este momento, están mintiendo", ha aseverado, insistiendo en el "compromiso" del Ministerio de enviar 20 hm3.

En esta línea, Mazón (PP) ha acusado al Ministerio de poner en peligro "la supervivencia ecológica del lago", cuando "no es una broma como para estar con acusaciones de usted miente", y ha urgido a Ribera (PSOE) a aclarar las aportaciones que "a nadie le constan".

ACCIONES JUDICIALES

Catalá, también del PP, ha asegurado que el Ayuntamiento y la Generalitat "trabajan conjuntamente en acciones judiciales" para exigir al Ministerio que cumpla con las aportaciones de agua que necesita el lago y ha insistido en que es "mentira" que se hayan enviado las extraordinarias. "Y no lo dicen los políticos, sino los técnicos", ha recalcado.

Ante esta situación, ha exigido a Ribera, que "se siente hoy mismo, analice los datos y deje de mentir o engañar". "Que cumpla con la ley, punto", ha apostillado, para advertir que "la mentira tiene las patas muy cortas".

"La maniobra del Ministerio o es una falta de información, que es preocupante, o una voluntad de engañar, que también es preocupante", ha aseverado a preguntas de los periodistas tras una visita a la pedanía de La Punta.

Según ha argumentado, el Ministerio alude al envío de 50 hm3 cuando estos son "aportaciones ordinarias, no la extraordinaria que necesita el lago" y es "un compromiso que asumió y que está reflejado en una ley".

Además, Catalá ha destacado que "de forma espontánea se ha creado un frente común" entre la Generalitat y el Ayuntamiento a favor de l'Albufera. "Aquí se ha quedado solo el Ministerio y el partido político que respalda el Gobierno de España. Pero todos los demás estamos en el mismo lado. Algo pasa cuando todos están en un lado y se ha quedado solo el Ministerio en el otro", ha rematado.