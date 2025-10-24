Mazón ante la citación de Vilaplana en el juzgado: "No hacemos nunca valoraciones políticas por respeto y principios"

ALICANTE 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reiterado este viernes que "nunca" hace "valoraciones políticas" ante procesos judiciales "por respeto y principios" y ha deseado que "ojalá los miembros de la oposición también respetaran los procesos judiciales como nosotros lo hacemos".

Así lo ha indicado a los medios de comunicación al ser preguntado por la citación como testigo de la periodista Maribel Vilaplana, que comió con él en un resturante el día de la dana, una declaración que el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la riada ha fijado para el 3 de noviembre a las 9.30 horas.

Preguntado por si la declaración de la periodista le "comprometerá" en el proceso judicial, Mazón, que ha asistido en Alicante a un foro organizado por el diario 'Información', ha reiterado que el PP y el Consell "en cualquier caso" mantienen "siempre" la "misma postura de respeto en los procesos judiciales".

"Siempre hemos respetado y no hacemos valoraciones políticas sobre el respeto que merece cualquier proceso, tanto este como cualquier otro que tenga que ver con la Generalitat Valenciana o con cuestiones de tipo político. No lo hacemos nunca. No lo hacemos nunca por principios. No lo hacemos nunca por respeto", ha manifestado.

Al respecto, ha apuntado: "Y ojalá el Gobierno de España, el Partido Socialista, Compromís, los miembros de la oposición también respetaran los procesos judiciales como nosotros lo hacemos. Nosotros no vamos por ahí haciendo valoraciones políticas ni de otro sentido sobre los procesos".

"Por tanto, la palabra respeto es la que mantuvimos ayer, la que mantuvimos antes de ayer, la que mantenemos hoy y la que seguiremos manteniendo mañana. No hacemos valoraciones sobre esas cuestiones. Creo que son principios que todo el mundo debería respetar. Nosotros desde luego sí que lo hacemos", ha concluido Mazón.