Mazón comparecerá este lunes tras las conversaciones mantenidas con Feijóo

Archivo - El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. ARCHIVO. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat y del PPCV, Carlos Mazón, comparecerá este lunes para informar del resultado de las conversaciones mantenidas con el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Así lo avanzan fuentes 'populares', que lo enmarcan en el "proceso de reflexión" que Mazón anunció el pasado jueves.

A lo largo del día de mañana, el 'president' "informará en comparecencia pública", agregan.