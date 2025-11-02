Morant insta a Mazón a dimitir y convocar elecciones: "Todo lo que no sea eso, es faltar al respeto de los valencianos"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha asegurado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "tiene que dimitir ya y convocar elecciones".

"Todo lo que no sea eso, es faltar al respeto de los valencianos y las valencianas; ha considerado la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en un mensaje en redes sociales, que acompaña con el lema 'Queremos votar. #MazónDimisión'.

El president de la Generalitat y del PPCV, Carlos Mazón, comparecerá este lunes para informar del resultado de las conversaciones mantenidas con el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Así lo han avanzado fuentes 'populares', que lo enmarcan en el "proceso de reflexión" que Mazón anunció el pasado jueves, un día después de ser increpado por familiares de víctimas en el funeral de Estado.