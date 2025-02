Merino tilda de "patraña" la condonación de la deuda y cree que está "amañada" pero rechaza avanzar su voto en el CPFF

Advierte que la propuesta del Gobierno no beneficia a la Comunitat e insiste en abordar la reforma del sistema y el fondo de nivelación

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha tildado de "patraña" la propuesta de la condonación de la deuda de las comunidades autónomas que el Ministerio de Hacienda llevará este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha considerado que este planteamiento está "amañado previamente" y "dictado al gusto" de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), aunque, pese a ello, ha rechazado avanzar el sentido del voto de la Comunitat Valenciana porque la votación "es lo de menos". "Mañana veréis el resultado", ha afirmado.

En esta línea, en declaraciones tras la reunión de la comisión mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación y valoración de la deuda histórica de la Comunitat Valenciana, que ha abordado la próxima celebración del CPFF, Merino ha advertido de que los criterios que se pretenden aprobar "no benefician" a la Comunitat Valenciana, "como por ahí se ha dicho", dado que esta región es "la más infrafinanciada desde hace muchísimos años" mientras el Gobierno "nos excluye de esa parte de la supuesta condonación que afecta a las comunidades infrafinanciadas".

En concreto, según la propuesta de la condonación anunciada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de los 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas, 11.210 serían de la Comunitat Valenciana, la tercera región solo por detrás de Andalucía y Cataluña.

De hecho, Merino cree que el planteamiento del Ministerio está "amañado previamente" al partir de "una negociación política entre dos partes: el Gobierno de España y un partido político independentista". "Está dictado al gusto de Esquerra Republicana de Cataluña. Ya sabemos por qué, a cambio de los votos que necesita --el presidente del Gobierno-- Pedro Sánchez para determinadas cosas", ha denunciado.

La titular de Hacienda del Gobierno valenciano ha censurado que el Ejecutivo central haya puesto encima de la mesa esta propuesta "sin poder siquiera valorar, aportar y hacerles llegar nuestras inquietudes o las necesidades de los valencianos" a la hora de abordar "un tema muy importante como esa solución necesaria a la deuda acumulada, que en su mayor parte está generada por la infrafinanciación, no por gastar más, sino por gastar como la media pero con muchos menos ingresos de los que se necesitan", ha recalcado.

En cualquier caso, e "independientemente de lo que ocurra mañana" en el CPFF, Merino ha augurado que el acuerdo "va a salir adelante" dado que se necesita únicamente "que una sola comunidad vote con el Gobierno". Pese a ello, ha advertido de que estos criterios que plantea el Ministerio de Hacienda "no benefician" a la Comunitat Valenciana, "como por ahí se ha dicho".

"ESTAREMOS OTRA VEZ IGUAL" SI NO SE ABORDA LA REFORMA DEL SISTEMA

Asimismo, ha reiterado --"lo repetiremos las veces que haga falta"-- la exigencia del Gobierno valenciano de que el CPFF aborde también la reforma del sistema de financiación y el fondo de nivelación para dar "una solución a la deuda de la Comunitat Valenciana", pero "dentro del ámbito y de la reforma" de este sistema. En caso contrario, ha avisado, "estaremos otra vez igual".

Para Merino, "al final, esta supuesta condonación, que llegará después, no sabemos cuándo, porque mañana solo se aprueban los criterios, no aporta prácticamente nada positivo a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana y sí que nos deja en peor lugar también en esas negociaciones políticas que está llevando el Gobierno de España con los independentistas catalanes".

"Con esa supuesta condonación, ni un solo euro podría ser destinado a gastar más en sanidad, en hospitales, en colegios o en servicios sociales. Y, por supuesto, tampoco afecta para nada a la reconstrucción tras la riada" del pasado 29 de octubre, ha denunciado.

"MAÑANA VERÉIS EL RESULTADO"

Preguntada por qué votara la Comunitat Valenciana este miércoles en el CPFF, la consellera de Hacienda ha afirmado que la votación "es lo de menos". "Mañana veréis el resultado, yo creo que está bastante claro", ha deslizado, al tiempo que ha insistido en que esta condonación "no beneficia" a los valencianos. "Nuestras votaciones siempre van a ir en la defensa de los intereses de los ciudadanos de esta Comunidad", ha garantizado.

En este punto, cuestionada sobre qué cantidad sería aceptable para el Consell, ha señalado que la voluntad del Gobierno valenciano es "que se hable de la deuda" de la Comunitat "en el marco de la reforma del sistema de financiación" y ha insistido en la reivindicación del fondo de nivelación "que nos iguale a la media" mientras "llegue ese momento" de la reforma del sistema. "Formas de abordarlas hay muchísimas. Desde luego, la que van a poner encima de la mesa mañana no es la adecuada", ha zanjado.

Merino ha incidido en que este miércoles "se van a votar unos criterios y después se nos emplazará supuestamente, pero no sabemos si será dentro de meses o de cuánto, a una supuesta adhesión a lo que hayan decidido entre ERC y el Gobierno". "Cuando llegue ese momento, votaremos en función de lo que más interesa a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", ha recalcado.

Al margen de ello, Merino ha hecho hincapié en que los 11.000 millones de condonación de la deuda planteados por el Ministerio "no nos los van a ingresar en ninguna cuenta, ni siquiera los intereses que nos ahorraríamos", que "no desaparecen, sino que los pasamos a deber como españoles en lugar de como valencianos". "No se pueden utilizar absolutamente para ningún gasto ni para los servicios fundamentales ni para la reconstrucción" tras la dana, ha reiterado.

Finalmente, tras criticar que el orden del día y la convocatoria del CPFF la recibieron "por fin el viernes pasado a las cuatro de la tarde" y que la documentación para la celebración de esta reunión llegó este lunes "a lo largo de la mañana después del anuncio por parte de Esquerra Republicana" y de la posterior rueda de prensa de la vicepresidenta María Jesús Montero, ha puesto en valor que la comisión mixta Consell-Corts ha podido valorar "lo que significan esos criterios y lo que pudiera beneficiar o perjudicar" a la Comunitat.