Mazón defiende la inversión en el IES Azorín de Petrer y la alcaldesa le afea una visita "para la foto"

El 'president', recibido con protestas por su gestión de la sanidad, la educación y la dana

PETRER (ALICANTE), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de Petrer (Alicante), la socialista Irene Navarro, han mantenido este viernes un cruce de reproches durante la visita que el jefe del Consell ha realizado al Instituto de Educación Secundaria (IES) Azorín de la localidad, del que ha dicho que estará "a pleno rendimiento" en el próximo curso 2025-2026 y tras una inversión total de 13,3 millones de euros, cofinanciada al 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027.

Sin embargo, la primera edil le ha afeado una visita "para hacerse la foto" y le ha acusado de "apropiarse" de la construcción del IES, ya que, aunque se elaboraron los "primeros planos" en 2007, el proyecto "no se retomó hasta 2015", con Ximo Puig al frente de la Generalitat. Navarro no ha asistido a la firma del acta de ocupación del centro.

La visita de Mazón a Petrer se ha llevado a cabo ante una protesta de un grupo de personas a las puertas del IES, que le han reprochado su gestión de la dana, de la sanidad y la educación. Entre las personas participantes, figuran integrantes de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública del Departamento de Salud de Elda, que ha lanzado proclamas como que la salud "no es un negocio" y otras que han afeado al 'president' su gestión de la dana del pasado 29 de octubre, le han gritado "asesino" y "fuera" y han pedido su "dimisión". La protesta se ha prolongado durante toda la visita.

Durante el recorrido por el IES, el 'president' ha estado acompañado por el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira. También han asistido irene Navarro y el edil de Urbanismo, David Morcillo, que han abordado con Mazón y Rovira cuestiones sobre educación y el Plan Vive, en una conversación ante los medios de comunicación que ha derivado en reproches mutuos entre los dirigentes locales y el jefe del Consell.

Posteriormente, los representantes de la Generalitat han continuado con la visita, que ha culminado con la firma del acta de ocupación del centro, a la que no ha asistido la primera edil.

En declaraciones a los medios, el 'president' ha reiterado su "compromiso" con la comunidad educativa de Petrer, "con distintas inversiones como el proyecto para la demolición del viejo y construcción del nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria Reyes Católicos, la ampliación y adecuación del Centro de Primaria Virrey Poveda, por valor de 7,7 millones, y la rehabilitación, ya finalizada, del Instituto Poeta Paco Mollá, que ha supuesto una inversión de 1,8 millones".

Y ha manifestado que "todas estas acciones muestran la apuesta por una educación pública de excelencia", al tiempo que ha recordado que "los Presupuestos de la Generalitat para este 2025 destinan 318,3 millones de euros", con "un incremento del 50 por ciento, para infraestructuras educativas en toda la Comunitat Valenciana".

"PLENO RENDIMIENTO"

Mazón ha indicado que el IES Azorín estará "a pleno rendimiento" en el próximo curso 2025-2026 y que prevé que esté terminado "en las próximas semanas" después de "haber superado numerosos desafíos tras llevarse a cabo una profunda remodelación y ampliación para adaptarse a las necesidades educativas actuales".

El edificio del IES Azorín está ubicado en la avenida de Madrid, en una parcela de 16.027 metros cuadrados. Consta de un aulario principal, 24 aulas de ESO, ocho de Bachillerato, laboratorios y aulas específicas; gimnasio y vestuarios de nueva construcción y zonas comunes como cafetería, biblioteca, salón de actos y espacios administrativos y urbanización exterior con pistas deportivas, además de espacios verdes y aparcamientos accesibles.

El proyecto ha requerido la demolición del edificio existente, "debido a problemas detectados en su estabilidad", y solo se han conservado las edificaciones ejecutadas en una primera fase. Según ha recordado el Consell, las obras se han estado ejecutando durante unos tres años.

NAVARRO: "VIENE A HACERSE LA FOTO"

Sin embargo, por su parte, Irene Navarro, en declaraciones a los medios, ha criticado que Mazón "venga a hacerse la foto" y quiera "lavar su imagen y gestión" con la visita. También ha asegurado que le ha trasladado al 'president' "la necesidad de continuar apostando" por inversiones educativas, algo que "el Plan Edificant pone de manifiesto, ante la limitación de los presupuestos municipales para adecuar todos los centros".

"Sí que es cierto que a lo largo de la obra ha habido inconvenientes y contratiempos por un proyecto anterior que estaba mal hecho y tenía un problema de estructura y eso ha alargado más aún los plazos, pero quien ha apostado directamente por este centro ha sido Puig", ha concluido Navarro.

SANIDAD

Tras la visita al centro, Mazón, en declaraciones a los medios, ha ironizado con la protesta relacionada con la Plataforma y ha señalado que ha sido recibido "amablemente" por esta entidad "que se autodenomina en defensa de la sanidad pública". El jefe del Consell ha defendido las inversiones en la zona, como los 2,2 millones de euros destinados a ampliar el servicio de urgencias del Hospital de Elda.

También ha subrayado que "este es el verano en el que menos camas faltan" en hospitales, algo que "lógicamente" se debe al plan de vacaciones del personal sanitario: "Es el año en el que más camas disponibles entre los enfermos de agudos hay". "Y quiero recordar a la Plataforma por la Sanidad Pública que no la escuché cuando no se hacían estas obras, cuando faltaban todas estas camas y cuando no había dotación de salud mental", ha aseverado Mazón.

Asimismo, ha puesto en valor la ampliación de plantilla en el centro hospitalario de Elda con "cinco nuevos psiquiatras", a través del Plan de Salud Mental, y espera que, "al menos, se reconozca que este gobierno de la Generalitat Valenciana ha aprobado el presupuesto de la sanidad más alto de la historia, con más de 9.000 millones de euros", al tiempo que ha defendido que "está bajando las listas de espera".

"Y yo estoy convencido de que cuando lo analice, la Plataforma por la Sanidad Pública en esta zona estará muy contenta y estará muy satisfecha, salvo que venga con indicaciones en el sentido contrario", ha zanjado Mazón, quien, preguntado sobre si va a reunirse con esta entidad, ha dicho que lo hará si se lo solicita: "Si piden una entrevista, lógicamente, los recibiré".

PLAN VIVE

Por otro lado, según Navarro, el jefe del Consell durante la conversación mantenida "ha virado" a un tema relativo a dos parcelas que el consistorio quiere ceder a la administración autonómica para el Plan Vive, con la previsión de construir más de cien viviendas sociales.

En este sentido, tanto Navarro como Morcillo han indicado que el Ayuntamiento solicitó a la directora de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) que visitara esas parcelas mientras "desde Urbanismo se hacía un cambio de catalogación" para que en ellas se puedan construir esos inmuebles, algo de lo que "se ha informado" a la Generalitat.

Ambos también han lamentado que "la directora de la EVha contestara por escrito que no quería venir porque tenía mucho trabajo" y que "ahora el 'president' diga que no viene porque no suelen visitar parcelas". También han desmentido que el portavoz 'popular' en el Ayuntamiento señalara que Petrer "estaba fuera" del Plan Vive, algo que, según han indicado, "no es cierto".