Mazón desea que Pérez Llorca sea investido 'president' y confía en que Vox estará "a la altura de las circunstancias"

El 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, a su llegada al Palau de la Generalitat este miércoles para presidir el pleno del Consell - Rober Solsona/Europa Press

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha mostrado su deseo de que el candidato del PP a sucederle como jefe del Consell y actual secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, sea investido por Les Corts y ha confiado en que Vox, cuyos votos son necesarios para sacar adelante la investidura, estará "a la altura de las circunstancias".

"En primer lugar, permitidme deciros que durante estos días he tratado de mantener un perfil de prudencia, sin actos públicos por la convocatoria de la investidura, por mi renuncia y, por tanto, en primer lugar lo que quiero es lanzar un mensaje de esperanza para mañana", ha expresado a los periodistas a su llegada al Palau de la Generalitat este miércoles por la mañana para presidir el pleno del Consell, un día antes de que se celebre el debate de investidura de Pérez Llorca.

Dicho esto, ha manifestado que espera que este jueves su actual 'número dos' en el partido en la Comunitat Valenciana "sea el 'president' de la Generalitat" y se ha mostrado convencido de que "todo el mundo", en alusión al PP y "especialmente" a Vox, esté "a la altura de las circunstancias".

Pérez Llorca, llamado a ser el sucesor de Mazón como 'president' de la Generalitat, pronunciará su discurso de investidura este jueves ante Les Corts, donde espera recabar el apoyo de Vox después de que la formación presidida por Santiago Abascal haya rechazado firmar un acuerdo por escrito ya que, en palabras de su portavoz nacional, José Antonio Fúster, este "no sirve para nada".

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, señaló este martes que espera compromisos sobre política migratoria e infraestructuras de Pérez Llorca en su discurso e insistió en que en que desde su partido estarán "muy atentos" a esta intervención. "Esperemos que en ese discurso se recoja todo lo que hemos estado hablando a lo largo de estos días y se asuman los compromisos para que de una vez por todas se defienda el interés de los valencianos", indicó.

Si es así, el dirigente de Vox garantizó que su partido "votará en consecuencia", asegurándose de que se avanza en temas como la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana, la rebaja de impuestos y la denuncia del Pacto Verde Europeo.