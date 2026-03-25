Mazón elude valorar su citación como testigo ante la jueza de Catarroja: "No lo hago nunca y no voy a hacerlo ahora"

Mazón sentado este miércoles en su escaño en la última fila de Les Corts - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ha eludido valorar su citación como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 y ha señalado que no "acostumbra" a valorar decisiones judiciales: "No lo hago nunca y no voy a hacer ahora valoraciones sobre el proceso". De hecho, ha añadido que ello es "la mejor manera de respetarlo".

Mazón se ha limitado a afirmar que se remite a "las palabras" que ha "escuchado" al respecto de esta causa del actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, "tras la resolución por unanimidad del Tribunal Superior de Justicia --de la Comunitat Valenciana en la que rechaza investigarle-- diciendo que todo queda bastante claro".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, donde ha asistido al pleno, un día después de que la titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja que investiga la gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia haya acordado citarle a declarar como testigo.

Así lo decidió la jueza en un auto en el que trasladaba al expresident la posibilidad de que aporte voluntariamente a la causa su listado de llamadas entrantes y salientes en el día de la dana y sus mensajes de WhatsApp u otro tipo de mensajería de esa fecha relacionados con la emergencia o las facturas correspondientes a los listados de llamadas.

Todo ello, después del auto del pasado 16 de marzo del pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que rechazó por unanimidad investigarlo por su actuación durante la dana al no ver delito, ya que no tenía "deber y obligación" específica para garantizar la seguridad de los ciudadanos --según la ley-- ni se ha demostrado que participara en el envío del Es-Alert. No obstante, el tribunal calificó su conducta de "reprobable" social y políticamente.

Preguntado por todo ello, Mazón ha respondido que no "acostumbra" a valorar decisiones judiciales: "No lo hago nunca y no voy a hacer ahora valoraciones sobre el proceso". De hecho, ha añadido que ello es "la mejor manera de respetarlo".

EL TSJ DICE QUE "TODO QUEDA BASTANTE CLARO"

Dicho esto, ha asegurado que se remite a "las palabras" que ha "escuchado" del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "tras la resolución por unanimidad del Tribunal Superior de Justicia diciendo que todo queda bastante claro". "Así que me remito a las palabras del presidente de la Generalitat", ha insistido.

Preguntado por si va a entregar voluntariamente al juzgado de Catarroja sus llamadas y mensajes de WhatsApp y por si piensa dejar su acta de diputado en Les Corts, se ha limitado a reiterar en varias ocasiones: "Muchas gracias".

Mazón ha accedido al hemiciclo del parlamento valenciano poco antes de las 12.00 horas de este miércoles --el pleno ha comenzado a las 10.30 horas--. A su llegada se le ha visto abrazarse con la diputada de Vox Teresa Ramírez y conversar con la 'popular' María del Carmen Martínez Clemor, las dos que se sientan junto a él en la última fila.

Una vez que ha ocupado su butaca, ha abierto su ordenador y durante el debate de varios puntos ha estado aplaudiendo las intervenciones de sus compañeros de grupo, hasta que ha abandonado el hemiciclo sobre las 13.00 horas, momento en que ha atendido brevemente a los medios de comunicación.

Precisamente, también se ha visto por Les Corts al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, si bien durante toda la mañana no ha accedido al hemiciclo. El jefe del Consell no tiene agenda pública para este miércoles.