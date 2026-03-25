El PP cree que la citación de Mazón como testigo no cambia su situación procesal y Vox rechaza que deba dejar el escaño

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Les Corts ha sostenido que la citación del 'expresident' y diputado del grupo Carlos Mazón como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana "no cambia su situación procesal", mientras Vox ha reiterado su respeto a la justicia y a descartado que Mazón deba dejar el escaño que le supone estar aforado ante la justicia ante esta nueva situación.

En declaraciones a los medios antes del pleno de este miércoles, el síndic del PP, Nando Pastor, ha considerado que la citación de Carlos Mazón como testigo "no cambia su situación procesal" y ha rechazado "opinar o juzgar políticamente ni a los jueces ni las decisiones que toman". "Siempre es bueno ejemplificar y decir una vez más que nosotros no somos como ellos", ha defendido.

Mientras, ha afeado al PSOE que, cuando el juez Peinado "da un paso en la imputación de --la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- Begoña Gómez, suelen salir del orden de tres o cuatro ministros a ponerle a caer de un burro y a desacreditar a la institución judicial". "Ese privilegio se lo reservamos para el PSOE y para Compromís", ha agregado.

Precisamente, a la coalición ha reprochado que cuando la Audiencia Provincia de Valencia abrió juicio oral a la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra "por los abusos de su entonces marido a una menor que ella tutelaba" en Compromís salieron "en tromba a desacreditar y a poner a parir" a la justicia.

"Nosotros, cuando cinco magistrados, cinco a cero, del Tribunal Superior de Justicia deciden por unanimidad que no hay ningún indicio para imputarlo --a Mazón--, no aplaudimos. Y cuando hay por parte de la jueza de Catarroja, aunque el cuerpo te la pueda pedir, alguna situación más o menos incómoda, tampoco la censuramos, tampoco la criticamos", ha apostillado.

Preguntado por si considera que Mazón debería entregar sus 'whatsapps' y las llamadas, tal y como la jueza le ha pedido voluntariamente, Pastor ha asegurado que su opinión "no es una cuestión que trascienda o que afecte a la situación actual" y ha insistido: "Estamos ante el mismo escenario procesalmente hablando".

Sin embargo, "políticamente hablando", ha reivindicado que Carlos Mazón ha sido el único "que ha reconocido errores, que ha pedido disculpas por los mismos y que ha dimitido por ellos". "Solo conozco a uno", ha incidido, mientras en el PSOE "ni siquiera han dado el primero de los pasos, que es reconocer errores", ni por parte de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ni de los ministros con competencias en la materia y con responsabilidad.

Preguntado de nuevo por este asunto, ha rechazado hacer "juicios de valor" y ha resaltado que ha sido "muy claro" al respecto y que ha respondido sin "un guion establecido", por lo que "no hay más" que añadir. "Me lo pueden preguntar una o 15 veces, pero es una cuestión de mi convicción personal", ha apuntado.

Sobre si cree que, al no haber un cambio en la situación procesal de Mazón, no tiene tampoco por qué dejar el acta de diputado, como exigen el PSPV y Compromís, el síndic del PP ha señalado que la oposición "está en su legitimo derecho y debe de hacer lo que considera oportuno".

"Ellos --los magistrados del TSJCV-- no hacen valoraciones morales ni políticas y los políticos de Compromís y el PSOE sí que hacen valoraciones judiciales sobre sus actuaciones. No voy a entrar ahí desde el punto de vista político a juzgar jueces. Es que soy del PP, no lo voy a hacer, no voy a ir más allá", ha esgrimido.

VOX VE "CURIOSO" QUE LA JUEZA PASE DE PEDIR LA IMPUTACIÓN A CITARLE COMO TESTIGO

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha reiterado que su partido muestra todo su “respeto” a la justicia y le deja trabajar, tras lo que ha opinado que “resulta curioso” que la magistrada de Catarroja “haya pasado de pedir la imputación” de Mazón a citarlo a declarar como testigo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara investigarlo al no ver “ningún indicio de responsabilidad penal”.

Ha rechazado hacer “ninguna valoración más” sobre la decisión de la jueza, al considerar que “ella sabrá si debe recabar esa información” a partir de la declaración como testigo. Preguntado por si cree que Mazón dirá la verdad, ha recordado que la ley establece que debe hacerlo, al igual que los demás testigos. “Lo que él haga le compete exclusivamente a él”, ha zanjado.

Respecto a si el ‘expresident’ debe dejar el acta de diputado del PP en Les Corts después de haber sido citado a declarar como testigo, Llanos ha replicado que Vox cree “en la presunción de inocencia”, al tiempo que ha señalado que esta situación no puede “condicionar” el mantenimiento o no de un escaño. “Nos quedaríamos sin ningún diputado en estas Cortes”, ha dicho.

EL PSPV COTEJARÁ SI "MAZÓN MIENTE"

Entre los grupos de la oposición, el síndic socialista, José Muñoz, ha hecho hincapié en que “Mazón ahora sí tiene la obligación de decir la verdad” y ha criticado que vaya a declarar de forma “curiosa”, en “un coche oficial” como ‘expresident’ algo que “le permite Juanfran Pérez Llorca”, actual jefe del Consell.

Ha advertido que el PSPV estará “muy atento” a la declaración de Mazón para ver “si miente” o “se contradice en sus ocho versiones anteriores”, al igual que ya denunciaron un posible delito de falso testimonio en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso.

Además, ha subrayado que Mazón tiene “la obligación de aportar su registro de llamadas” del día de llamadas, que los socialistas “cotejarán” con el que aportó meses después de la dana “en un desayuno informativo en Madrid”.

El síndic socialista también ha urgido al ‘expresident’, a que “si de verdad quiere colaborar con la justicia” y quiere hacer un gesto “en memoria de las víctimas de la dana”, a que aporte sus ‘whatsapps’ del 29 de octubre de 2024 para completar “el puzle” de ese día.

Y ha reiterado que es "insostenible" que Mazón siga como diputado, si bien ha señalado que es Pérez Llorca "quien tiene que reclamarle el acta" porque el 'expresident' seguirá "aferrándose a su silla". Por eso ha instado al jefe del Consell a tener "cierta dignidad" y empatía con las víctimas de la dana y obligar a Mazón a dejar el grupo parlamentario.

COMPROMÍS MUESTRA "ALEGRÍA INMENSA"

Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha asegurado que la citación de Mazón supone “una alegría inmensa para la mayoría del pueblo valenciano”, que verá cómo declara “el ‘president’ que no estuvo esa tarde” de la dana cuando “es evidente que es el responsable político máximo”, “ha mentido” durante el último año y medio y ha rechazado “colaborar con la justicia” cuando se le ha ofrecido en tres ocasiones ir a declarar voluntariamente.

Baldoví ha señalado que Mazón “debe decir la verdad de una vez por todas y aportar el listado de todas sus llamadas y mensajes” del 29 de octubre de 2024, algo que “puede ser muy revelador”. Ahora bien, se ha mostrado “profundamente escéptico” con su declaración, porque cree que “medirá más sus palabras” y será “más cuidadoso” que en las versiones que ha aportado hasta ahora.

Además, el síndic de la coalición valencianista ha vuelto a exigir que Carlos Mazón deje su acta de diputado del PP en Les Corts porque “deshonra la institución”.