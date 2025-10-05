Mazón ensalza "el rigor, la coherencia y la visión técnica" de Ángel Urbina para defender "el agua que necesitan nuestro

ALICANTE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha ensalzado "el rigor, la coherencia y la visión técnica" de Ángel Urbina para defender "con argumentos sólidos el agua que necesitan nuestros campos".

Mazón ha hecho estas declaraciones durante el acto de concesión del título 'Alicantino de Adopción de 2025', galardón honorífico que concede anualmente la Diputación, para destacar la vinculación, trayectoria y defensa de la provincia a personas que, no siendo nacidas Alicante, han desempeñado su actividad profesional y su vida personal en ella.

El president ha agradecido "la contribución de Ángel Urbina con esta tierra" al que ha tildado de "gran gestor que, con el diálogo, su experiencia y su conocimiento se ha convertido en una referencia para todos los alicantinos".

El jefe del Ejecutivo valenciano ha puesto en valor la dilatada trayectoria de Urbina en entidades relacionadas con el riego que "nos ha hecho mejorar, mantener el rigor y la solvencia para cargarnos de hechos y reivindicaciones con el agua que merece la provincia de Alicante".

Mazón ha compartido con Urbina la idea de "llevar el agua de donde sobra a donde falta buscando soluciones solidarias", al tiempo que ha añadido que "gracias a los recursos hídricos por los que tanto hemos trabajado hay conservación del territorio, calidad de vida y actividad económica".

Al respecto, ha indicado que "ni falta agua ni gente que sepa de agua, lo que sobre es ruido y uso partidista que impide escuchar a quién tiene algo que enseñar como Ángel Urbina". Por ello, ha elogiado la defensa en el reparto hídrico del galardonado por aportar soluciones desde "el rigor, el sentido común y la solidaridad".

La entrega de esta distinción, que se concede desde hace más de 20 años, ha tenido lugar en el salón de plenos del Palacio Provincial, y ha contado con la presencia del presidente de esta institución, Toni Pérez, así como con la participación de las Casas Regionales.