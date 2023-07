Mazón garantiza una auditoría "pormenorizada y rigurosa" para decidir sobre las reversiones sanitarias

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha garantizado que se llevará a cabo una auditoría sobre el estado de la sanidad valenciana, departamento por departamento, de manera "pormenorizada, rápida y rigurosa" para decidir sobre el futuro de las reversiones a gestión pública.

"Al albur de estos estudios iremos tomando las decisiones oportunas en todos los ámbitos", ha subrayado en rueda de prensa tras el primer pleno del Consell, celebrado este viernes en Alicante, al ser preguntado por las reversiones.

Mazón ha destacado que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ya explicó "claramente" este jueves su intención de realizar estas auditorías de las áreas de salud "tengan o no tengan instalaciones en colaboración público privada".

El titular de Sanidad, que fue miembro destacado de la Conselleria durante el proceso de privatización de la gestión del Hospital de la Ribera, ha asumido el cargo cuando ya ha puesto en marcha el proceso para la reversión del Hospital de Dénia y el de Manises, mientras el de Elx-Crevillent termina contrato en 2025.

Tras recoger su cartera este jueves, Marciano Gómez garantizó que se acometerá una auditoría de "todo el sistema sanitario público" para "tomar las decisiones". "No me voy a precipitar --remarcó-- no voy a andar con sectarismos ni con principios ideológicos, sino con los principios de esfuerzo, eficiencia y, si puedo, de excelencia".

SE ESTUDIARÁ EL FUTURO DE LAS ITV

Por otro lado, cuestionado por el futuro de la gestión de las ITV en la Comunitat Valenciana después de que el anterior Consell recuperará hace unos meses la gestión tras 25 años, Mazón se ha limitado a afirmar que se estudiará "cuál es la mejor manera de atender a los ciudadanos".