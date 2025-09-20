Mazón hará balance del año de la dana y propuestas basadas en "políticas de libertad" en el Debate de Política General

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, perfila su intervención en el Debate de Política General. - GVA

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, hará un balance del año que ha estado marcado por la dana y sus consecuencias en los municipios afectados y avanzará sus nuevas propuestas basadas en "políticas de libertad" durante el Debate de Política General, que se inicia en Les Corts el próximo 23 de septiembre.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha mantenido este sábado por la mañana en una sesión de trabajo en Alicante para "perfilar y ultimar" los datos que ofrecerá a la ciudadanía en el resumen anual de su gestión política, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

El discurso estará dividido en un primer apartado dedicado al recuerdo a las personas fallecidas en la dana y los efectos producidos en los municipios afectados. Además, "recordará los recursos y las acciones destinadas a la reconstrucción de las zonas y destacará la celeridad con la que ha trabajado la administración autonómica".

En segundo lugar, hará un balance de los compromisos adquiridos en el Debate de Política General del año pasado y su grado de ejecución; mientras que el tercer y cuarto apartado será un resumen de las políticas aplicadas en la Comunitat Valencia y las "mejoras fiscales y sociales que ha supuesto para los ciudadanos, así como el impulso de la economía con la atracción de inversiones en territorio valenciano".

Por último, Mazón anunciará sus nuevos proyectos y propuestas "basadas en políticas de libertad con las que seguir avanzando en el cambio de la Comunitat Valenciana".

La administración autonómica ha detallado que Mazón optará por un "discurso enérgico y reivindicativo frente al Gobierno de España para reclamar más inversiones y una adecuada financiación, que colabore en la prestación de servicios públicos, sin dejar de apostar por el diálogo y el acercamiento para asegurar la estabilidad y la prosperidad de la sociedad valenciana".