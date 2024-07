Mazón insta a "luchar para que Venezuela no avance para mal y para que España no se parezca cada día más a Venezuela"

ALICANTE, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha prometido "aumentar el apoyo" a Venezuela y ha afirmado que lucharán "para que Venezuela no avance para mal y para que España no se parezca cada día más a Venezuela".

Así se ha expresado este lunes el líder de los 'populares' valencianos en declaraciones a los medios de comunicación en Sant Joan d'Alacant (Alicante), al ser preguntado por una valoración de las elecciones en Venezuela, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ganado las elecciones presidenciales del país con un 51 por ciento de los votos, según resultados parciales.

Mazón ha mostrado su apoyo a los venezolanos que viven en la Comunitat y a los valencianos que están en Venezuela o tienen parientes allí y les ha enviado un mensaje "muy claro". "No vamos a dejar de luchar por la democracia y no vamos a dejar de apoyarles", ha sostenido.

"Independientemente de cuáles sean las consecuencias del proceso electoral, que desafortunadamente no son las mejores, vamos a seguir a su lado. Vamos a incrementar nuestro apoyo, nuestra cercanía, nuestro mensaje y nuestra acción. No están solos, vamos a luchar para que Venezuela no avance para mal y para que España no se parezca cada día más a Venezuela, para las dos cosas", ha aseverado Mazón.

Por otra parte, consultado por un vídeo del síndic de Compromís, Joan Baldoví, en el que ironizaba con que el 'president' no estaba para hablar de democracia, Mazón ha afirmado que ha perdido "cualquier expectativa en que Baldoví sea un demócrata y en que fuera un tipo educado".