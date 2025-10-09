Mazón llama a la estabilidad institucional y a "seguir generando confianza" para la recuperación tras la dana

"Reforzamos nuestro compromiso de solidaridad con los afectados, por quienes seguimos trabajando incansablemente", asevera

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, apela este 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, a "fortalecer la estabilidad institucional", a la "unidad" y a que las instituciones valencianas sigan "generando confianza" para la recuperación tras la catastrófica dana del pasado 29 de octubre.

Así se pronuncia el jefe del Consell en un artículo de opinión con motivo del 9 d'Octubre. Este año se ha aplazado el acto institucional en el Palau de la Generalitat, en el que la administración autonómica entrega anualmente sus distinciones, por la alerta naranja por fuertes lluvias en el litoral de Valencia y el de Alicante. Se anunciará próximamente la nueva fecha de este acto.

Bajo el lema 'Vixca, vixca, vixca', el lema escogido este año por la Generalitat por el 9 d'Octubre, Mazón inicia su artículo recordando que así concluyó Maximiliano Thous, "de su puño y letra", el último verso del Himno de la Exposición que el maestro José Serrano compuso en 1909. "Este año, el Nou d'Octubre viene marcado -además de por la tragedia que padecimos con las riadas del año pasado- por la conmemoración del centenario de la aprobación de la pieza como Himno Regional por los ayuntamientos de Alicante, Castelló y València", manifiesta.

"Aunque fue creado para un evento concreto, los valencianos adoptaron el Himno como parte de su identidad colectiva mucho antes de que una ley lo consagrara oficialmente. A diferencia de otros que nacieron de conflictos, el valenciano surgió de la voluntad de un pueblo de mostrar al mundo su arte, su ciencia y su capacidad para el progreso. Por eso es un himno que no va contra nadie, sino a favor de todos, y que habla de historia común, trabajo, progreso, naturaleza, libertad, futuro y paz".

Y reivindica: "El himno muestra lo que hemos sido, ensalza lo que somos e inspira lo que queremos ser. Ahí reside el secreto de su popularidad. Sus notas y palabras nos han acompañado en momentos dulces y también en los más amargos, como los vividos hace casi un año, cuando la peor catástrofe natural de la historia reciente de España golpeó a nuestra tierra".

Por ello, subraya Mazón, "este Nou d'Octubre rendimos homenaje y recordamos con emoción a las víctimas de las riadas del año pasado, renovamos nuestras condolencias y respeto a sus familias y reforzamos nuestro compromiso de solidaridad para con los afectados y damnificados, por quienes seguimos trabajando incansablemente para su recuperación material y emocional".

"La magnitud de la tragedia no tiene precedentes. Tampoco lo tuvo la respuesta solidaria que recibimos de todo el pueblo español. Por ello, este año otorgamos la Alta Distinción a las comunidades autónomas y la Distinción de la Generalitat a la solidaridad mostrada con los valencianos que sufrieron la riada, con menciones a docenas de personas, instituciones y empresas como muestra de agradecimiento por la ayuda recibida. Estos reconocimientos son también una mirada hacia la esperanza y la capacidad del pueblo valenciano, que se levanta de la mano del resto de España para reconstruir lo perdido y prevenir futuras catástrofes", expone.

Destaca así que "sería imposible enumerar todas las muestras de solidaridad" recibidas, ya que "fueron muchos los que llevaron su compromiso más allá del deber, demostrando un espíritu fraternal que llenó los corazones de toda España mientras la Generalitat asumía el mayor reto de su historia".

"Un reto que hemos llevado a cabo con recursos propios y que involucra a todos los departamentos de la Generalitat. Un esfuerzo que se ha centrado en las víctimas, sus familias, los afectados, autónomos y empresas damnificadas. También se han reconstruido infraestructuras esenciales como el metro, carreteras, depuradoras, centros de salud y educativos", reitera.

El 'president' defiende que "nunca antes la Generalitat había realizado un despliegue semejante de recursos económicos y de gestión. La tarea aún no ha concluido, seguimos trabajando para que la recuperación no se detenga y para que los planes diseñados permitan prevenir o mitigar futuras emergencias".

PIDE RESPETO Y LEALTAD AL AUTOGOBIERNO

En este punto, Mazón afirma que "el Nou d'Octubre no es una efeméride más": "Es una realidad viva y festiva, presente en las calles de nuestros pueblos y ciudades. Es la expresión de una identidad construida desde la colaboración, no desde el conflicto. Desde el derecho y no desde el privilegio y que tiene en nuestras instituciones de autogobierno -la Generalitat -su máxima expresión institucional y política".

"Por ello, el respeto y la lealtad hacia ellas no pueden depender de coyunturas pasajeras ni de intereses particulares. Nuestras instituciones, como nuestras señas de identidad, pertenecen al pueblo valenciano y son garantía de estabilidad y defensa frente a decisiones que, objetivamente, nos perjudican".

Y concluye: "Fortalecer la estabilidad institucional requiere continuidad y renovación. Y por ello, aunque el contexto no sea el más favorable, debemos mostrar unidad y alzar la mirada para que nuestras instituciones sigan generando la confianza que necesitamos para la recuperación y para seguir avanzando hacia el futuro".