Mazón muestra "respeto" ante las exigencias de responsabilidad de víctimas de la dana: "Lo importante es escucharlas"

ALICANTE, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado, preguntado por si se plantea dimitir por su gestión de la dana tal y como le solicitó este jueves en una reunión SOS Desaparecidos, que

"lo importante con las víctimas sobre todo es escucharlas, estar a su disposición permanentemente y entender cualquiera de las formas en las que nos quieran trasladar su dolor y su frustración y la exigencia de responsabilidad con extraordinario respeto".

Así lo ha manifestado el jefe del Consell, a preguntas de los medios en Alicante tras el encuentro que mantuvo en la tarde de ayer con la asociación SOS Desaparecidos, que ejerce una de las acusaciones particulares en la causa abierta para investigar la gestión de la dana del 29 de octubre, y que le trasladó a Mazón "el dolor" de las familias y su "deseo" de que se asuman responsabilidades, por lo que le pidió que dimita y declare de forma voluntaria en el juzgado.

Interrogado por si contempla hacer alguna de las dos cosas, Mazón ha subrayado que el Palau de la Generalitat "está y va a seguir abierto" para las víctimas y que agradece "mucho" escucharlas. "Las escuchamos con mucha atención y que cada una de ellas, en la manera que entienda, que nos traslade su dolor en el formato que entienda, por supuesto que sí".

"Y para eso estamos, para escucharla. No sé si el Gobierno los está recibiendo o no, pero nosotros sí que los estamos recibiendo. Y por tanto, no solamente aprovechamos para recoger su dolor en la manera en la que ellos entiendan o la exigencia de responsabilidades a todas las administraciones, sino que sobre todo me sirvió para escuchar mucho. Y todo eso para que supieran que ahí al lado, ahí enfrente y a su lado está la Generalitat Valenciana", ha abundado.

Y ha apostillado que, con respecto al proceso judicial, procura "siempre ser respetuoso". "Y estando el proceso abierto no me pronunciar al respecto. Si hay algo que comunicar como novedad, pues ya se lo comunicaremos", ha zanjado.

Asimismo, ha solicitado a los periodistas que entiendan "el respeto que estamos teniendo con estas reuniones (con las víctimas), en las que no damos desde la Generalitat parte a los medios de comunicación o impresiones, por el respeto, por la privacidad, por la cercanía y por la intimidad que entendemos que merecen".

Ha reiterado que "hace ya bastante tiempo" que reciben a afectados por la barrancada. "A toda aquella que ha querido tener algún contacto directo, no solamente conmigo, sino con otros muchos compañeros y compañeras de la Generalitat Valenciana, consellers, directores generales, altos cargos, para tener ese trato cercano y humano", ha aseverado.

GOBIERNO DE ESPAÑA

"Creo que es cumplir con nuestra obligación de la manera más delicada, más cercana y más comprensible posible. Quiero decir que les escucho y les escuché con extraordinaria atención, que no sé si el Gobierno de España los está recibiendo o no, pero nosotros sí que les estamos escuchando, que les hemos escuchado todas sus legítimas maneras de trasladarnos su dolor, en algunos casos su frustración, también la exigencia de responsabilidades a todas las administraciones, que es lo que nos trasladaron también ayer", ha expuesto.

En reuniones como la de ayer --en la que la Generalitat se puso a "teléfonos particulares", ha recalcado Mazón-- está siendo "muy común" que hablen de las consecuencias fiscales que puedan tener las ayudas.

En este sentido, ha considerado que "hay muchas víctimas que están preocupadas por si algunas ayudas que están recibiendo van a significar tener que pagar impuestos especiales al Gobierno de España el año que viene" y ha pedido a la administración" y ha reclamado a la administración central que "aclare cuanto antes si les va a cobrar impuestos a las víctimas y a los afectados, porque solo la sospecha, en mi opinión, sería inmoral".

"Hay gente que ha perdido hijos y hay gente que ha perdido seres queridos y que no se merecerían que llegar el IRPF del año que viene y tener que pagar impuestos", ha concluido.