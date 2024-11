Mazón niega que el CECOPI le estuviese esperando para tomar decisiones: "Insisto, basta ya de bulos"

"Mantuve mi plan del día porque estaba todo el mundo preparado", subraya

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha negado que el 29 de octubre, día de la DANA, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), del que ha insistido que "no forma parte", le estuviese esperando para tomar decisiones porque, ha subrayado, "la presencia institucional del 'president' no es necesaria para tomar las decisiones que válidamente se estaban tomando en el órgano técnico en función de la información que venía". "Insisto, basta ya de bulos, de mentiras y de manipulación", ha zanjado.

Ante las recientes versiones al respecto del Ministerio de Transición Ecológica, la Unidad Militar de Emergencia (UME) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Mazón ha pedido acabar con los "bulos" al considerar "mucho nerviosismo, manipulación y demasiado ataque político".

Así lo ha subrayado este domingo, en declaraciones a los medios a su llegada al CECOPI, donde ha indicado que "no fue hasta las ocho de la tarde cuando se confirmó la posibilidad inminente de que la presa de Forata pudiera desbordar, y ya estaba preparado por los técnicos del CECOPI y, como órgano técnico que es, también el envío del ES-Alert".

"Por tanto, ante tanta mentira, tanto bulo, a mí nadie me estaba esperando aquí para tomar una decisión. Sería imposible que se estuviera esperando un presidente de la Generalitat para tomar las decisiones técnicas que válidamente constituyeron el CECOPI, con todos sus miembros de los que yo no formaba parte, no habría capacidad de reacción para nada", ha aseverado.

Se ha preguntado "cómo se puede decir" que él estuvo "incomunicado" durante esa tarde: "No es verdad. ¿Por qué se quiere instalar ese relato? ¿Por qué ahora resulta que vemos otra contradicción por parte de la UME, que es capaz de decir que sin la autorización de la Generalitat no podía activarse, no podía hacer nada, y a la vez, unos días después, dice que antes de la autorización de la Generalitat ya estaba operando, ya estaba trabajando? ¿En qué quedamos?".

"LLAMÉ AL ALCALDE DE CULLERA A LAS 18.28"

"No estuve incomunicado. Hablé incluso con la gente que dice que estuve incomunicado, como es el alcalde de Cullera, a las 18.28 le llamé. No estuve incomunicado en ningún momento, no he negado ninguna comida", ha añadido en alusión a la comida que mantuvo esa jornada con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de À Punt como informaron la semana pasada fuentes de Presidencia.

En esta línea, ha recalcado: "Yo mantuve mi plan del día porque estaba aquí todo el mundo preparado, porque estaba todo el mundo válidamente constituido, en un órgano del que yo no formo parte. Y vine para preocuparme presencialmente del verdadero riesgo de Forata cuando se nos informó. Y vine presencialmente para estar aquí también. Pero el órgano estaba válidamente constituido, estaba tomando las decisiones en base a la información que llegaba".

Por todo ello, ha defendido que "basta ya de bulos y basta ya de mentiras" porque el Consell está en un proceso de recuperación al que se están "entregando en cuerpo y alma": "Estamos calle a calle, pueblo a pueblo. Estamos con todas las dificultades, pero con todos los avances que todo el mundo está pudiendo ver. Basta ya de manipulación".

Preguntado por la afirmación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska de que tenía información suficiente ese día cuando estaba comiendo como para alertar a la población, Mazón ha explicado que "la evolución de la presa de Forata fue lo que se estuvo estudiando en todo momento, durante toda la tarde, hasta que el riesgo de rotura fue inminente".

"Si el Gobierno tiene la capacidad de tomar el mando y el Gobierno tiene una información de que puede romper una presa a las cinco y media, ¿por qué no tomó el mando? Si el gobierno forma parte del CECOPI, el Gobierno puede tomar el mando en el momento en el que quiera, desde el primer momento", ha enfatizado.

A su vez, ha indicado que "si es verdad que AEMET, que resultaría llamativo porque AEMET es la competente para la meteorología, no para las presas, si es cierto que el Gobierno a través de AEMET pensaba o tenía información de que la presa era inminente a esa hora, a las cinco y media, ¿por qué no tomó el mando? ¿Por qué no obligó a que se mandara ES-Alert?", se ha preguntado, cuando ha recordado que el ejecutivo central forma parte del CECOPI.

"CORRÍAN PELIGRO 80.000 VIDAS"

"¿Quiere decir que el Gobierno a las cinco y media ya sabía que podía correr peligro 80.000 vidas de valencianos y no tomó el mando? ¿Por qué supuestamente aquí, en el CECOPI, en un órgano donde forma parte del propio Gobierno, están zozobrando o no están sabiendo tomar decisiones?", ha abundado.

Por todo ello, Mazón ha sostenido que "quien tiene que responder ante eso es el Gobierno, que está cayendo en una contradicción tras otra a través de sus entidades". "Y ya está bien de engañar a la gente, porque lo que ha pasado es muy grave como para estar cambiando de relato con la UME sí o con la UME no o si el presidente estaba incomunicado o no. Es mentira. Es uno de los mayores bulos de todo este tiempo. No estuve incomunicado", ha reiterado.