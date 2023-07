Mazón pide "una solidaridad unida" de empresas, ciudadanía y administraciones para combatir la pobreza

Visita el Banco de Alimentos de Valencia en su primer acto como 'president'

VALÈNCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido una solidaridad "firme y unida" de empresas, ciudadanía y administraciones para combatir la pobreza, porque, según ha manifestado, la acción de gobierno no es suficiente. Por ello, ha apelado a "la conciencia colectiva de la Comunitat Valenciana".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha realizado estas declaraciones durante su visita a las instalaciones del Banco de Alimentos de Valencia, donde ha calificado de "simbólico" que este sea su primer acto tras la toma de posesión como 'president'.

De esta manera, ha querido poner en valor la "gran solidaridad del pueblo valenciano", que está haciendo que los almacenes "se llenen y vacíen todos los días en beneficio de quienes más lo necesitan", ha manifestado.

Asimismo, ha agradecido el trabajo del Banco de Alimentos, de las personas voluntarias y de quienes colaboran de manera altruista, así como a todos los particulares y empresas que están donado alimentos, además de destacar el creciente apoyo de las administraciones.

"Gracias a todas ellas --ha señalado-- el Banco de Alimentos está atendiendo a 60.000 personas al mes. Me siento orgulloso de este ejemplo de solidaridad que está demostrando la Comunitat Valenciana".

Mazón ha tenido un recuerdo para las numerosas entidades solidarias que "ayudan a quienes peor lo están pasando" y ha instado a la sociedad valenciana a incrementar el apoyo a este tipo de entidades, porque, tal y como ha señalado "hay mucha gente que no sonríe tanto por las mañanas como otros que sí tenemos la suerte y el privilegio de sonreír".

Igualmente, ha mostrado su compromiso por hacer realidad un concepto de solidaridad "más avanzado" dirigido a una mejora de la sanidad, de la educación, de la empleabilidad, a la lucha contra el desempleo, y a lograr "un entramado social de progreso real".

En este sentido, ha declarado que se ha comprometido con los responsables del Banco de Alimentos a "caminar de la mano". "Lo hice como presidente de la Diputación de Alicante, doblando las ayudas al Banco de Alimentos en plena pandemia, y esa es una realidad que está en todo el territorio nacional, con un apoyo de Su Majestad el Rey que certifica y que avala esta noblísima labor, y desde luego tiene que haber apoyo. Yo haré un llamamiento, no solamente a mis compañeros en la Generalitat, sino al resto de administraciones".

"Pero insisto --ha continuado, un gobierno solo no puede arreglarlo todo. Necesitamos toda una conciencia colectiva de la comunidad valenciana. El gobernante que piense que él solo lo va a arreglar todo se va a equivocar. Necesitamos a todo un pueblo detrás o estar nosotros detrás de todo un pueblo para poner en marcha".

"SOLUCIONAR PROBLEMAS"

Sobre las quejas de la organización humanitaria sobre los "recortes" durante la anterior administración, Mazón ha hecho notar que "de eso se trata ser un servidor público, de solucionar problemas".

"Y este es un problema que tenemos que solucionar entre todos y a mí pues me apetecía mucho empezar por aquí. Puede que alguien lo interprete como un símbolo de imagen y no, no hay más que venir aquí para ver que esto no es solo un símbolo, sino una gran realidad", ha finalizado.