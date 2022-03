Mazón (PPCV) sobre Feijóo: "Hay una línea muy clara de la nueva hoja de ruta que tiene el PP"

ALICANTE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha señalado que la candidatura de Alberto Núñez Feijóo para presidir el PP tiene "una línea muy clara" de la "nueva hoja de ruta" que tiene el partido para gobernar España. A su juicio, se trata "de afianzar un camino por el que vamos bien para gobernar España y, además, nos hace mucha falta".

Mazón se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios en Alicante, preguntado por las declaraciones de Feijóo, quien este miércoles anunció su candidatura y aseguró que "es posible" llevar de nuevo al PP al Gobierno de España si sale "recuperado" del congreso extraordinario de Sevilla. "No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez", defendió el presidente de la Xunta.

Preguntado por si estas declaraciones son continuistas con la línea de Pablo Casado o suponen un cambio de estrategia, Mazón ha dicho que él no ha escuchado "insultos de nadie" y considera "muy sensato" lo que dice Feijóo, a quien ayer avaló formalmente.

"No, no hay una ruptura en ese sentido; lo que hay es una línea muy clara de la nueva hoja de ruta que tiene el PP, porque un partido con vocación de gobierno no va insultando por ahí a nadie ni haciendo populismos de nada", ha expresado, y ha añadido que un partido "con vocación de gobierno de verdad, lo que va pensando es en el interés de la provincia de Alicante, de la Comunitat Valenciana y, en el caso de Alberto, de España".

"No se trata de ningún cambio, se trata de afianzar un camino por el que vamos bien para gobernar España porque además nos hace mucha falta ya", ha concluido.