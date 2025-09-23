La reforma de la AVL, más ayudas por la dana y el plan de financiación universitaria, entre los 44 anuncios de Mazón

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, interviene durante el Debate de Política General, en les Corts Valencianes, a 23 de septiembre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha realizado un total de 44 anuncios durante su intervención de cinco horas en el Debate de Política General, el segundo de la legislatura y el primero tras la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

Entre las principales medidas figura la propuesta de reforma de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) para que pase a llamarse "Acadèmia de la Llengua Valenciana", así como nuevas ayudas para que los afectados por la dana compren viviendas o dispongan de un cheque bebé o la firma el próximo lunes del reivindicado acuerdo plurianual de financiación de las universidades públicas valencianas.

En concreto, Mazón ha avanzado que impulsará el proceso para proponer el cambio de la ley reguladora de la AVL, con la "reforma pertinente" del Estatut d'Autonomia al ser una institución estatutaria, para renombrarla y que así, según él, " tenga un perímetro ajustado" y permita "defender esa realidad diferenciada" del valenciano.

Otra de sus promesas es presentar una nueva Ley de Señas de Identidad Valenciana, para lo que se ha comprometido a "adelantar los trabajos" este curso con el objetivo de "proteger y mejorar nuestras singularidades y el respeto que nos merecemos".

Para los afectados por la dana ha anunciado 30 millones en ayudas directas para que hasta 1.500 familias que perdieron o vieron dañadas sus viviendas puedan comprar nuevas. Esta línea se publicará en octubre y cubrirá hasta el 10% del coste con un máximo de 20.000 euros.

Paralelamente se aprobará un "cheque bebé dana" de hasta 2.500 euros por hijo, con el objetivo de beneficiar a más de 16.000 nacimientos y adopciones, mediante una tarjeta prepago que solo se podrá utilizar en los comercios de la zona. También ha avanzado una ayuda extraordinaria de 500 euros para material escolar, un millón de euros para librerías perjudicadas y ayudas para archivos y bibliotecas municipales.

SANIDAD

En sanidad, el 'president' ha avanzado que el área València-Oeste será la primera en contar con la historia clínica única, que se extenderá al resto de departamentos progresivamente. También se iniciará el proyecto para que la tarjeta SIP pueda ser utilizada en servicios sociales.

Otro de sus anuncios es la construcción de un ciclotrón (acelerador de partículas de uso médico) en el Hospital La Fe para producir sus propios radiofármacos y así garantizar un suministro "estable y seguro". Estará operativo en 2027 y pretende situar a la Comunitat "en la vanguardia de la medicina de precisión y en la investigación biomédica en España y Europa".

EDUCACIÓN Y CIENCIA

En educación y universidades, Mazón ha asegurado que el próximo lunes se firmará el acuerdo plurianual de financiación de las cinco universidades públicas valencianas, así como que iniciará los trámites para que los estudiantes puedan decidir examinarse de Castellano o Valenciano en la PAU o elegir cuál de las dos notas computa.

Se ha comprometido a blindar por ley la gratuidad de la enseñanza 0-3 años, a aumentar el número de horas en Lengua y Matemáticas, a fomentar la lectura en Primaria y a incluir el terrorismo de ETA en Historia de España en Bachillerato.

En el ámbito científico ha prometido una "pionera" nueva Ley de Ciencia y un portal de la ciencia donde se registren los agentes de investigación y científicos, junto a la aprobación de un plan estratégico de investigación y emprendimiento.

VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES

Dentro del plan VIVE de vivienda pública, Mazón ha avanzado la licitación de mil inmuebles de protección pública en las localidades de Torrent, Albal, Alicante, El Puig, Manises, Valencia y Benicarló. Además, ha reiterado la puesta en marcha de un plan integral contra la okupación con una oficina de apoyo para afectados y subvenciones de mil euros para gastos jurídicos de los propietarios.

Ha prometido además una nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión para reducir los niveles de pobreza, con la previsión de beneficiar a 56.000 personas, así como partidas extraordinarias para el apoyo y el cuidado de las madres en situación de vulnerabilidad y el impulso de las estrategias valencianas de lucha contra el sinhogarismo y contra la trata.

El jefe del Consell ha anunciado la apertura de ocho nuevas residencias públicas en Alpuente, València, La Torre, Sant Joan de Moró, Sant Mateu, Gata de Gorgos, Casinos y Mislata y 20 centros de día de mayores y personas con discapacidad que suponen 1.600 nuevas plazas. También ha prometido elaborar un plan de residencias y centros de día.

IMPUESTOS, ADMINISTRACIÓN E INVERSIONES

En materia fiscal, ha avanzado la tercera fase de la reforma fiscal, que incluirá "por primera vez" desgravaciones para la enseñanza y práctica de música. También ha anunciado que en 2026 se congelará el canon de saneamiento para beneficiar a más de 3,1 millones de abonados y la aprobación del segundo decreto-ley de Simplificación Administrativa para "seguir reduciendo la burocracia".

Además, ha asegurado la creación del nuevo portal GVA Participa para mejorar la atención al ciudadano y la aprobación del reglamento de la nueva oficina valenciana de inversiones que asumirá el impulso de la Estrategia Comunitat Valenciana 2035.

En paralelo ha anunciado la activación de un plan de apoyo a la ganadería extensiva, nuevas ayudas directas para las explotaciones agrícolas de L'Horta de Valencia y la puesta en marcha del plan USA para proteger de los aranceles a las pymes valencianas e impulsar su internacionalización.

TERRITORIO Y MOVILIDAD

En materia de territorio y ambiental, se ha referido a la aprobación de la nueva Ley del Suelo que sustituirá a la LOTUP. El 'president' se ha comprometido a desarrollar una nueva Ley Forestal que premie a los propietarios que mantengan limpio el monte, a desarrollar una Ley de Agentes Medioambientales más próxima a las necesidades reales de la Comunitat Valenciana y a aprobar un nuevo decreto de regulación de la caza para mejorar el control poblacional de las especies dañinas.

En la misma línea, ha anunciado un programa pionero para la reforestación con drones de las zonas devastadas por incendios y el desarrollo de un plan de inversiones en infraestructuras forestales para mejorar la respuesta ante los incendios.

Por otro lado, Mazón ha explicado que se iniciará el proceso para desdoblar la CV-95 que conecta Orihuela con Torrevieja y se redactará el proyecto del estudio informativo de la prolongación de la Línea 10 de Metrovalencia en su tramo Empalme-Pont de Fusta.

Igualmente, ha destacado la puesta en marcha de tres estudios de planeamiento para el TRAM Gandia-Dénia, la estación intermodal de Torrent y la Línea 2 del TRAM de Castelló de la Plana por el bulevar de La Plana.

CULTURA Y JUSTICIA

En clave cultural, se ha comprometido a ubicar la sede de la Colección de Arte Contemporáneo de la Generalitat en el Monasterio de las Clarisas de Elche. Y en justicia ha avanzado la apertura de los nuevos palacios judiciales de Llíria y Alzira.