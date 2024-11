Mazón se queja de que lleva 3 días pidiendo al Gobierno camiones de desatasco de alcantarillado "y no llegan"

Una alcantarilla en Paiporta, a 8 de noviembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que desde la administración autonómica están solicitando "desde hace tres días" camiones para desatascar el alcantarillado en las zonas afectadas por la DANA "y no llegan".

"Llevamos 3 días solicitando al Gobierno de España camiones de desatasco de alcantarillado para evitar problemas graves de salud pública. No llegan. Hemos solicitado a la CEOE y al resto de Comunidades Autónomas que contribuyan con todos los medios a su disposición. Gracias a todos por su inestimable ayuda", ha manifestado en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Posteriormente, en declaraciones a los medios, el jefe del Consell ha manifestado que "es verdad que se están activando mecanismos para los camiones, para el desatasco de alcantarillados, que es la urgencia ahora mismo y la labor más importante por la prevención de posibles riesgos de salud pública".

Aun así, ha manifestado que aún no hay suficientes camiones. "De ahí que haya anunciado esta mañana que además, y de manera complementaria, como los necesitamos lo antes posible, nos hemos puesto también en contacto con empresas privadas, más allá de la plataforma puesta en marcha junto con el Gobierno de España, con empresas, con otras comunidades autónomas y con la propia patronal, para poner lo antes posible a disposición todo el número de efectivos".

"Es verdad que estamos en esa prioridad, sí, es verdad que estamos trabajando, buscando un complemento de los camiones. Ya hay unas cuantas decenas, pero necesitamos unos cuantos más y esa es la prioridad, por eso nos hemos puesto en contacto con todos los elementos que, además, con todas las administraciones, incluso con entidades privadas, porque todos los recursos son buenos y necesarios", ha abundado.

Por otro lado, ha dicho que la evacuación de enseres y retirada de residuos para despejar viales "va a un ritmo muy importante para, poco a poco, ir restableciendo la necesaria recuperación de todas y cada una de las calles".

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha subrayado que "lo más importante es que cada uno sea consciente de las competencias que tiene". "Y a mí me sorprende --ha puntualizado-- ver 14 días después de la emergencia que quien tiene la responsabilidad de pedir a todas las comunidades autónomas, a todo lo que considere necesario de lo que necesita, es el director de la emergencia y el presidente de la Generalitat".

"Me sorprende que la Generalitat reseñe 14 días después que está pidiendo a otras comunidades autónomas y que está pidiendo a otros organismos y que está buscando un material que necesita. Me sorprende que sea 14 días después porque desde el primer día es competencia, cada uno sabe la que tiene y la responsabilidad que tiene", ha insistido.

Ha detallado, en cuanto a la petición que se le hace al Gobierno de España a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem), que es el organismo por el que se gestionan las peticiones, que se recibió la solicitud por parte de la Generalitat "el viernes a las 11.26 y a las 11.42 todas las comunidades autónomas tenían la petición del Gobierno de España para movilizar el material exacto de los camiones bomba que había pedido". Es decir, "actuamos en una hora, no en 14 días, en una hora", ha remachado.

A partir de ahí, explica la delegada, contestan las comunidades autónomas que tienen disponibilidad. En este caso, la primera que contestó fue Castilla-La Mancha que ofreció 10 y en este momento hay 30 camiones. "A mí también me tranquiliza que el presidente de la Generalitat llame a sus compañeros de partido para que sean solidarios con él y le presten este material que hoy necesita", ha agregado.

Bernabé ha desgranado el "mecanismo" para solicitar la ayuda: "primero, uno tiene que saber las competencias que tiene, la Generalitat tiene las competencias de pedir allá donde pueda todo el material que necesite a través de la dirección de la emergencia. La dirección de la emergencia tiene que buscar sus necesidades y además pedir, por supuesto, al Gobierno también todas las que necesite y el Gobierno pone en marcha todos los mecanismos. Es más, además de poner en marcha el mecanismo español, pusimos en marcha el mecanismo europeo para seguir pidiendo".

"Hoy son camiones de alcantarillado, ayer eran otras peticiones, pasado serán otras porque esto es dinámico y va moviéndose. Y les quiero decir para la tranquilidad de todo el mundo que desde el Gobierno de España tres veces al día le pasamos a la dirección de la emergencia todo lo que tenemos a disposición, lo que nos han propuesto todas las comunidades autónomas y también los distintos países. Tres veces al día tienen un listado completo de todo lo que reciben, al mismo tiempo, que a nosotros nos piden también lo que tienen como un mecanismo más para poner en marcha. Así se lo hemos hecho saber al presidente de la Generalitat y él también lo ha entendido", ha aseverado.

Por lo tanto, ha resumido, "lo primero, me alegro que 14 días después ya sepan a quiénes son los responsables de pedir por tierra, mar y aire lo que necesiten. Nos lo pidieron los camiones de alcantarillado el viernes a las once y veinte y a la hora todas las comunidades autónomas estaban movilizadas por el Gobierno de España, no 14 días después, a la hora. Lo digo porque los tiempos son los tiempos y la responsabilidad es la responsabilidad".

En todo caso, ha reafirmado que, "si la prioridad es camiones de alcantarillado vamos a trabajar por todas las vías posibles para conseguir camiones de alcantarillado desde donde sea y de paso hacemos el llamamiento para que todas las personas, entidades, comunidades autónomas, organismos privados y públicos que puedan traer a la provincia de Valencia camiones de alcantarillado, que lo hagan". "Y lo haremos y nos ponemos al lado de la Generalitat para hacerles de altavoz a su responsabilidad que es pedir esos elementos", ha apostillado.

Preguntada por la afirmación de Mazón de que "no han llegado" los vehículos, Bernabé ha contestado que "en este momento hay 30 y hoy han dicho en el Cecopi que necesitan 150". "Lo han dicho después del tuit del señor Mazón. Pero estas son cuestiones que son normales, propias de la emergencia, que se van necesitando elementos y materiales y se van pidiendo. Los mecanismos del gobierno funcionan, se mandan de forma inmediata, se distribuyen y si se detectan que faltan, yo le recomiendo al 'president' que trabaje de la manera más adecuada en la manera de pedirlo, que igual solamente con el tuit no es lo más efectivo".

Por su parte, fuentes del Miteco consultadas por Europa Press no han entrado a valorar las palabras de Mazón, ya que este departamento no ha recibido la solicitud.

En todo caso, han recalcado que, en lo que concierne a abastecimiento, depuración y saneamiento, la coordinacion entre todas las administraciones, incluyendo Generalitat y Miteco, es total y fluida. Entre otras cuestiones, han permitido conformar la estrategia sobre abastecimiento, saneamiento y depuración de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

En este línea, inciden en las actuaciones y recursos desplegados del Gobierno de España y Miteco en el territorio, siempre bajo la coordinación del mando competente. Aluden, entre otros, al despliegue de más una veintena de camiones del Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales, retirada de vehículos, residuos, escombros y vegetación en los cauces de los ríos, obras de urgencia en acueductos o dos bypass para recuperar potabilizadoras.