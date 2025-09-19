Mazón reclama al Gobierno más recursos policiales en el acto de entrega de condecoraciones de la Policía adscrita

Acto por el Día de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana. - GVA

La Comisaria y un agente alaban a la unidad en la dana: "Estuvo en las calles, caminos inundados y acompañando a quienes lo necesitaban"

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presidido este viernes la entrega de las condecoraciones al mérito en el acto del Día de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Generalitat, donde ha reclamado al Gobierno central "solucionar esas más de 125 vacantes que arrastra" la unidad. Y, en concreto, ha calificado de "urgente e inmediato" al menos 40 efectivos, que es "imprescindible para garantizar la atención a víctimas de violencia de género y para reforzar la seguridad ciudadana en zonas especialmente tensionadas por la dana".

En el acto, celebrado en el Monasterio de San Miguel de los Reyes de València, se han entregado las 107 condecoraciones al mérito policial, diplomas de reconocimiento a la trayectoria policial y distinciones honoríficas a personas y entidades que han destacado por su colaboración con la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana.

Mazón ha presidido la entrega, que ha contado con la presencia de miembros de la Policía Nacional y de diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad, así como representantes de la sociedad civil, del funcionariado y la judicatura, miembros del Consell; el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, y el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado.

La comisaria responsable de la unidad adscrita, Marisol Conde, también ha intervenido en el acto para valorar el trabajo de agentes condecorados en esta jornada y ha alabado el trabajo realizado por el colectivo en el día de la dana. Uno de los efectivos que ha hablado en nombre de los reconocidos ha subrayado que la Unidad "estuvo en las calles, los caminos inundados así como acompañando a quienes lo necesitaban".

Sin embargo, desde el PSPV se ha criticado que entre los condecorados estén "cuatro escoltas de Mazón en la tarde del 29 de octubre" y la Inspectora Jefa del Palau de la Generalitat.

Tras entregar las condecoraciones junto a otras autoridades, el 'president' ha remarcado "la necesidad de subsanar un déficit cuya satisfacción podría ayudarnos a hacer mucho más y hacerlo mejor todavía". "La realidad de la plantilla tiene que ajustarse a la realidad del espacio económico y social en el que presta sus servicios, lo que hoy ya es la Comunitat Valenciana", ha mantenido.

"ACTUALIZACIÓN IMPERATIVA"

Según Mazón, "esa actualización es imperativa si queremos seguir avanzando en un modelo de seguridad que sea referencia de equilibrio, de desarrollo y de planificación". Por tanto, "sigue siendo imprescindible solucionar esas más de 125 vacantes que arrastra la unidad, lo que está comprometiendo y desde luego condicionando la propia capacidad operativa de un servicio que es esencial", ha añadido.

El jefe del Consell ha explicado que, por ello, se ha solicitado "el refuerzo urgente e inmediato de al menos 40 efectivos, que es lo imprescindible para garantizar la atención a víctimas de violencia de género y para reforzar la seguridad ciudadana en zonas especialmente tensionadas por la dana".

En esta línea, Mazón ha indicado que se "está procediendo a la actualización del convenio de colaboración y las conversaciones con el Ministerio algo han avanzado en este sentido". "No podemos permitirnos el lujo de que la tramitación de ese nuevo marco condicione o demore la cobertura inmediata de las plazas y la incorporación de los de los efectivos solicitados", ha apuntado.

Mazón ha señalado que la "insistencia" del Consell en este refuerzo "es legítima porque esta no es una reclamación de parte, es una reclamación institucional porque la seguridad es un bien común de todos".

Asimismo, ha trasladado el "absoluto compromiso de este Consell de regresar al ritmo de inversiones en comisarías que se detuvo en 2015" y se ha referido a espacios como la comisaría del Pont de Fusta y las comisarías de Alicante y de Castellón.

En su discurso, Mazón también ha recordado que hace más de tres décadas que la Comunitat Valenciana cuenta con un modelo policial propio cuyo objetivo es ser "útil a ese progreso común que ensancha sus márgenes cuando avanzan un entorno de seguridad y de estabilidad y eficaz en la prevención en ámbitos tan sensibles como el transporte, el medio ambiente, los residuos, la industria o la lucha contra la economía sumergida". Una premisa que, según Mazón, se ha cumplido.

Finalmente, ha agregado que los profesionales reconocidos "aúnan valor, sacrificio y lealtad en el cumplimiento de un servicio público fundamental del que nos beneficiamos todos los valencianos todos los días y siempre".

"RESPONSABILIDAD" Y DANA

Durante el acto, también ha intervenido la comisaria responsable de la unidad adscrita, Marisol Conde, para recalcar en esta línea que "la falta de efectivos limita nuestra capacidad para dar respuesta a todas las demandas, ciudadanas e institucionales". "Es una realidad que afrontamos con responsabilidad, si bien confiamos que desde el Ministerio del Interior pronto se resuelva positivamente", ha agregado.

Asimismo, Conde se ha referido a la dana del 29 de octubre: "Entre los condecorados de hoy se encuentran agentes cuya actuación en esa jornada fue ejemplar. Intervenciones valientes, decididas, ágiles humanas, cercanas, pero también en determinadas circunstancias de acompañamiento y escucha activa con los afectados. En definitiva, todas ellas fundamentales para ayudar proteger a quienes más lo necesitaban".

Por su parte, en nombre de los condecorados ha hablado Antonio Girona, policía en activo en la unidad adscrita de Alicante. Ha destacado que "la unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana estuvo en las calles, los caminos inundados así como acompañando a quienes lo necesitaban". "Su trabajo no se limitó a velar por la seguridad, sino que se convirtió en un acto de humanidad y cercanía", ha asegurado.

CRÍTICAS DEL PSPV

Ante la entrega de los reconocimientos, desde el PSPV, la portavoz de Seguridad del PSPV-PSOE en Les Corts, Marisa Navarro, ha criticado en un comunicado que se ha incluido con la condecoración de oro a "los cuatro escoltas de Mazón en la tarde del 29 de octubre y de la larga sobremesa del Ventorro", así como la de plata a "la Inspectora Jefa del Palau de la Generalitat, donde se borraron las imágenes de las cámaras que habrían acreditado a qué hora llegó el presidente a la sede del Consell".

El diputado socialista ha acusado a Mazón de utilizar los galardones a la Policía Autonómica "para intentar ganarse el silencio y la obediencia de los agentes que saben qué hizo el 29 de octubre de 2024" y ha censurado que la "opacidad y falta de transparencia" del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, "ensombrezca un acto tan solemne y noble como es el reconocimiento de la labor de policías y civiles que arriesgaron su vida para salvar a los valencianos y valencianas".

Navarro ha reclamado a la Conselleria el expediente completo para conocer "la motivación de las propuestas que han sembrado las dudas incluso en parte de la plantilla de los policías respecto de algún condecorado con relación a los méritos contraídos para merecer tal distinción".

No obstante, ha trasladado "todo el respeto y felicitaciones" al resto de agentes y civiles nominados y se ha preguntado "para cuándo las condecoraciones a los grandes olvidados, los policías locales y bomberos, sin obviar al voluntariado de Protección Civil. "Estas y otras muchas condecoraciones merecidas nunca llegarán", ha lamentado.