Mazón reitera que lo "importante" es mantener oficinas, trabajo y crédito tras la OPA fallida de BBVA al Sabadell

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reiterado, tras el fracaso de la OPA de BBVA al Sabadell, el "gran compromiso" del Consell con "lo importante" para el "sistema financiero" y la "vertebración del territorio" en la Comunitat Valenciana, que "sigue siendo el mantenimiento de oficinas" y "puestos de trabajo" y "que siga fluyendo el crédito" para quienes "más lo necesitan", como es el caso de "los autónomos, los profesionales y los particulares".

Así lo ha subrayado este viernes en declaraciones a los medios en Alicante, donde ha reivindicado su posicionamiento "más allá de que sea una noticia positiva o negativa" el hecho de que esta operación financiera no haya prosperado.

"Esta es nuestra exigencia. Así se lo hemos planteado en todo momento tanto al BBVA como al Banco Sabadell. Estoy convencido de que eso va a seguir así porque son las garantías que se nos han dado en todo momento y espero que siga siendo así", ha apostillado.

En esta línea, ha destacado: "Nos ratificamos en lo que siempre hemos dicho, en nuestro gran compromiso y en nuestra exigencia desde el principio, que es que se mantengan los puestos de trabajo, especialmente en la provincia de Alicante, pero también en la provincia de Valencia, Castellón, en la Comunitat Valenciana".

Por ello, ha pedido "que se mantenga la red de oficinas" para seguir dando atención "sobre todo" a "municipios con riesgo de despoblación" y "del interior", algo que ha calificado como "muy importante".

Del mismo modo, ha pedido que "se siga apostando" por la obra "social" y "cultural" y "muy especialmente por que siga fluyendo el crédito" para quienes "más lo siguen necesitando, que son los autónomos, los profesionales y los particulares".