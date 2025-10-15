Mazón subraya "el papel y liderazgo" de las regiones para impulsar la inversión en tecnología e IA en Europa

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, interviene en el Comité de las Regiones - GVA

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha resaltado "el papel y liderazgo" de las regiones europeas para impulsar la inversión en tecnología e inteligencia artificial en Europa.

El jefe del Consell ha participado en el 168º Pleno del Comité de las Regiones de la Unión Europea donde se ha sumado al debate 'Los desafíos de los Centros de Datos en relación con el desarrollo regional y sostenible', expuesto por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, informa Presidencia de la Generalitat en un comunicado.

Durante su intervención, ha señalado que "para la seguridad, innovación e inversión, los centros de datos son absolutamente fundamentales" por lo que ha indicado que, desde las regiones, "impulsaremos a la Comisión Europea a tomar las medidas necesarias para lanzar una Europa tecnológica y de inteligencia artificial".

Asimismo, ha destacado que la Comunitat Valenciana "está doblando su capacidad en tecnología a través de la atracción de inversión" para alcanzar la soberanía tecnológica y energética.