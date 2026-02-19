Médicos valencianos se concentran ante la Conselleria de Sanidad para reclamar "medidas concretas y reales"

Imagen de médicos valencianos durante la concentración ante la Conselleria de Sanidad - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Médicos valencianos se han concentrado en la tarde de este jueves ante la Conselleria de Sanidad para reclamar "medidas concretas y reales", así como la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas de lunes a viernes.

Esta protesta se enmarca dentro de la semana de huelga convocada en toda España contra el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, que sí que cuenta con el visto bueno de los sindicatos de Ámbito de Negociación, y para exigir un texto propio para el colectivo que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral. La concentración se repetirá este viernes.

Los médicos piden "un sistema de productividad transparente, justo y vinculado al trabajo real; agendas dignas y limitadas que garanticen una atención de calidad y segura para los pacientes", ha señalado la portavoz sindical Pilar Valero, a preguntas de los medios de comunicación.

Según ha remarcado, "no pedimos privilegios, pedimos condiciones que nos permitan mejor hacer la medicina con dignidad y con seguridad".

Durante la concentración se han escuchado proclamas como "No nos mires, únete"; "No es vocación, es explotación; "Mónica, chata, ponte tú la bata"; "Mónica, dimite, el médico no te admite"; "Hora trabajada, hora cotizada" y "Paciente, escucha, esta es tu lucha", entre otras.

Además, se han podido leer carteles como 'Hora trabajada = hora cotizada'; 'No es vocación, es explotación'; 'Exigimos respeto y reconocimiento'; 'Sin negociación no hay solución' y 'Mi trabajo salva vidas y la mía ¿quién la salva?'.

Cabe señalar que la huelga de los médicos ha obligado a cancelar un total de 32.010 actos asistenciales --incluyendo primaria, especialidades, pruebas diagnósticas e intervenciones-- en los tres primeros días de paros en la Comunitat Valenciana.

Así, lo ha señalado este jueves el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en declaraciones a los medios antes de reunirse con el equipo directivo de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) Alicante-Norte.

En concreto, en Consultas Externas se han suspendido en Alicante 7.270 consultas; en Castellón 1.929 y en Valencia 10.586, mientras que en Atención Primaria en Alicante se han cancelado 4.410 citas, en Castellón 1.170 y en Valencia 6.420. Por última, en Alicante se han suspendido 92 operaciones quirúrgicas, en Castellón 21 y en Valencia 112.