Mejoran la precisión geométrica del límite de varios municipios de la Comunitat, entre ellos Paiporta y Picanya

Efectos de las lluvias en el barranco del Poyo a su paso por Picanya y Paiporta, a 29 de diciembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut Cartogràfic Valencià (ICV) ha mejorado la precisión geométrica de la línea límite entre varios municipios de la Comunitat Valenciana, entre ellos Paiporta y Picanya, dos de los más afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 que dejó 230 víctimas mortales.

Así lo recogen sendas resoluciones que publica este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en las que da cuenta de la aprobación de esta medida y ordena su notificación a los municipios interesados, así como a la diputación provincial correspondiente, a la Dirección General de Administración Local, al Instituto Geográfico Nacional y al Registro de entidades locales.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso de reposición con carácter potestativo ante la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación o desde la publicación en el DOGV.

Asimismo, se podrá interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su publicación en el DOGV.

En concreto, la precisión geométrica se ha mejorado entre las localidades de Paiporta y Picanya, entre Moncada y València, entre Dénia y Oliva, entre Dénia y El Ràfol d'Almúnia, entre Dénia y Pego, y entre Benigembla y Parcent.

Las resoluciones se fundamentan en que la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià, establece que es función de esta entidad el impulso de los trabajos de mejora geométrica de las líneas que delimitan los términos municipales de la Comunitat Valenciana.

Así, dado el carácter "exclusivamente técnico" de la mejora geométrica de estas líneas, establece que el ICV "planificará anualmente los trabajos y los ejecutará, previa comunicación a los ayuntamientos beneficiados y, una vez concluidos los trabajos de mejora geométrica se informará de las geometrías actualizadas a los ayuntamientos afectados".

La norma también recoge que las geometrías mejoradas "reflejarán fielmente la descripción de las líneas de término contenidas en las actas de delimitación originales aprobadas en su momento por los plenos de los ayuntamientos implicados" y que la mejora geométrica "en ningún caso supondrá una alteración de la línea de término".